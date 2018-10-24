به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه پس از باز نشر توئیت مایک پنس معاون خود، ارسال بسته‌ های مشکوک برای کلینتون ها، اوباما، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان و دیگران را محکوم کرد و آن را اقدامی بزدلانه خواند.

از سوی دیگر، «بیل دِ بلازیو» (Bill de Blasio) شهردار نیویورک نیز در واکنش به ارسال بسته های مشکوک برای نقاط مهم و مقامات ارشد این کشور اعلام کرد: این اقدام تروریستی است.

اندرو کومو فرماندار نیویورک هم اعلام کرد که برای او نیز بسته‌ ای مشکوک ارسال شده است.

این حادثه پس از آن صورت گرفت که در ساعات گذشته بسته های انفجاری برای بیل و هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی، دادستان پیشین آمریکا و نیز کاخ سفید ارسال شده و اف بی آی در حال بررسی آن ها است.