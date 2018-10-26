تلاش بولتون برای همسو کردن ارمنستان با تحریمهای آمریکا علیه ایران

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از یو پی ای و رایدو اروپا، «جان بولتن» در سفر به ارمنستان در مصاحبه ای گفت که موضوع تسهیل تجارت مرزی ارمنستان با ایران، تا زمانی که سیاست های ایران تغییر نکرده، با معضل روبهرو خواهد ماند.
ایران با ارمنستان مرز کوتاهی دارد که جاده آن از دروازه مرزی نوردوز-مِغری میگذرد و دو کشور دو سال پیش یک سند همکاری برای استفاده مشترک از این مرز امضا کردند.
این سند همکاری و موافقتهای تجاری بین دو کشور در زمان سرژ سرکیسیان، رئیسجمهوری پیشین ارمنستان که سیاستمداری نزدیک به روسیه بود، به امضا رسید.
بولتون در سفر به ایروان، با «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان، دربارهٔ موضوعات مختلف، از جمله مسئله قرهباغ و مسائل مرتبط با روسیه، ایران، ترکیه و گرجستان گفتگو کرده است.
مشاور امنیت ملی آمریکا گفت که با بازتر شدن فضای سیاسی ارمنستان رو به جهان، سرمایهگذاری آمریکایی نیز در این کشور افزایش خواهد یافت و تأکید کرد که چشمانداز سرمایهگذاری آمریکا، بهویژه از سوی بخش خصوصی، در ارمنستان را مثبت میبیند.
در این مصاحبه، بولتون در پاسخ به این پرسش که با توجه به مناقشه ناگورنو قرهباغ که باعث بسته ماندن مرزهای جمهوری آذربایجان و ترکیه با ارمنستان شده و تحریمهای آمریکا علیه روسیه و این که «ایران که بزرگترین همسایه ارمنستان مورد تحریم آمریکا قرار گرفته» چه گزینههایی برای ارمنستان باقی میماند؟ گفت:
مرز ایران یک مسئله مهم خواهد بود چون همان طور که به نخست وزیر [ارمنستان] هم گفتم ما میخواهیم فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کنیم، چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نکشیده است، همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشکهای بالیستیک ایران و فعالیتهای نظامیاش در سوریه و عراق و جاهای دیگر هستیم.
او افزود: «آشکار است که ما در این روند نمیخواهیم به دوستانمان آسیب بزنیم. در نتیجه من فکر میکنم مکالمات بین دولت ارمنستان و ایالات متحده در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. اما همان طور که در گفتوگو با نخست وزیر هم تأکید کردم، تحریمها را با شدت تمام اجرا خواهیم کرد. ما دولت اوباما نیستیم. به ایران فشار میآوریم چون معتقدیم رفتار آنها در خاورمیانه و سراسر جهان شرورانه است و باید تغییر کند.»
مشاور امنیت ملی ایالات متحده در بخش دیگری از پاسخ خود تأکید کرد که برای حل معضلات مورد اشاره در ارمنستان بهتر است بر یافتن راهی جهت حلوفصل موضوع قرهباغ تمرکز شود. زیرا وقتی آن مسئله حل شود مرز بین ارمنستان و آذربایجان باز میشود. مرز ترکیه هم تقریباً مطمئنم که باز میشود؛ و به نظرم مرز با گرجستان از لحاظ فشاری که روسها بر آن میآورند، نگرانی کمتری ایجاد خواهد کرد.
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