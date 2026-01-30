فروش ۲۸ هزار بلیت جشنواره فیلم فجر برای سینماهای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آمار فروش بلیت‌های جشنواره فجر منتشر شد که بر اساس آن، فروش حدود ۳۰ هزار قطعه بلیت در ۳ ساعت ثبت شده است.

از زمان آغاز پیش‌فروش بلیت‌های چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر بیش از ۲۸ هزار قطعه بلیت به فروش رفته است.

فروش بلیت‌ سینماهای مردمی جشنواره ملی فیلم فجر از ساعت ۱۰ صبح روز جمعه دهم بهمن آغاز شده که تا ساعت ۱۳، بیش از ۲۸ هزار قطعه بلیت برای سینماهای تهران به فروش رسیده است.

روند فروش بلیت‌ها بدون وقفه در سامانه‌های آی‌تیکت، سینما تیکت، ایران‌تیک و گیشه ۷ ادامه دارد و اطلاعات مربوط به پیش‌فروش بلیت‌های سینماهای شهرستان‌ها هم متعاقبا اعلام می‌شود.

۳۳ فیلم راه‌یافته به بخش سینمای ایران چهل‌ و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر در ۳۳ سالن سینمای تهران به نمایش درمی‌آیند.

چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.