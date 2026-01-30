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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

ایروانی:جوان امروز از نسل اول انقلاب عقب‌تر نیست

ایروانی:جوان امروز از نسل اول انقلاب عقب‌تر نیست

گلمکان- امام جمعه گلمکان گفت: «جوان امروز» از «جوان اوایل انقلاب» عقب‌ تر نیست لذا این خیل عظیم جوانان مومن در همه صحنه‌ ها از معجزات انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین ایروانی در نماز جمعه این هفته شهر گلمکان اظهار کرد: جوانان ایرانی در میدان ایثار و شهادت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روحیه سلحشوری خود را به نمایش گذاشتند و در واقع در عرصه سیاسی، جوان امروز روشن بین و دشمن شناس است.

امام جمعه گلمکان بیان کرد: جوان امروز همان است که در دوران دفاع مقدس سینه سپر کرده، در جبهه داوطلبانه حضور یافته، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فتنه اخیر روحیه سلحشوری و دلیرمردی خود را به نمایش گذاشته و در عرصه سیاسی، خوشبختانه روشن بین و دشمن شناس است و آمریکا را به خوبی می‌ شناسد.

وی افزود: در صحنه دین داری و معنویت این جوانان هستند، که برگزاری آئین‌ هایی همچون اعتکاف‌ ها، راهپیمایی ها، عزاداریها، جشن‌ های پرشور مذهبی را بر عهده دارند.

ایروانی به ورود جوانان به عرصه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: پیشرفت های چشمگیر در حوزه‌ های هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانو، دارو سازی، هوا و فضا مرهون تلاش‌ ها و نبوغ جوانان متخصص و مومن است.

امام جمعه گلمکان ادامه داد: بررسیها علمی نشان می‌دهد که جوانان با ورود به همه حوزه‌ ها شاخص‌ های علمی، پژوهشی، کالبدی، دینی و مذهبی کشور را ارتقاء داده اند بنابراین موفقیت امروز کشور حاصل تلاش این جوانان است.

وی به انتخابات پارلمانی عراق اشاره کرد و گفت: انتخابات پارلمانی عراق با وجود فشار های علنی و شدید آمریکا برگزار شد و عراق نامزد مورد حمایت آمریکا را کنار گذاشت و به نوری المالکی که همراه ایران و در مقابل زیاده خواهی آمریکاست را به عنوان نامزد اصلی نخست وزیری معرفی کرد.

ایروانی اظهار کرد: این تحول، پیام های روشنی به منطقه و جامعه بین المللی از جمله اطمینان بخشی به محور مقاومت مبنی بر تداوم مسیر ضد آمریکایی در عراق ارسال کرده است.

کد مطلب 6735207

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