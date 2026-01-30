به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین ایروانی در نماز جمعه این هفته شهر گلمکان اظهار کرد: جوانان ایرانی در میدان ایثار و شهادت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روحیه سلحشوری خود را به نمایش گذاشتند و در واقع در عرصه سیاسی، جوان امروز روشن بین و دشمن شناس است.

امام جمعه گلمکان بیان کرد: جوان امروز همان است که در دوران دفاع مقدس سینه سپر کرده، در جبهه داوطلبانه حضور یافته، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و فتنه اخیر روحیه سلحشوری و دلیرمردی خود را به نمایش گذاشته و در عرصه سیاسی، خوشبختانه روشن بین و دشمن شناس است و آمریکا را به خوبی می‌ شناسد.

وی افزود: در صحنه دین داری و معنویت این جوانان هستند، که برگزاری آئین‌ هایی همچون اعتکاف‌ ها، راهپیمایی ها، عزاداریها، جشن‌ های پرشور مذهبی را بر عهده دارند.

ایروانی به ورود جوانان به عرصه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: پیشرفت های چشمگیر در حوزه‌ های هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، نانو، دارو سازی، هوا و فضا مرهون تلاش‌ ها و نبوغ جوانان متخصص و مومن است.

امام جمعه گلمکان ادامه داد: بررسیها علمی نشان می‌دهد که جوانان با ورود به همه حوزه‌ ها شاخص‌ های علمی، پژوهشی، کالبدی، دینی و مذهبی کشور را ارتقاء داده اند بنابراین موفقیت امروز کشور حاصل تلاش این جوانان است.

وی به انتخابات پارلمانی عراق اشاره کرد و گفت: انتخابات پارلمانی عراق با وجود فشار های علنی و شدید آمریکا برگزار شد و عراق نامزد مورد حمایت آمریکا را کنار گذاشت و به نوری المالکی که همراه ایران و در مقابل زیاده خواهی آمریکاست را به عنوان نامزد اصلی نخست وزیری معرفی کرد.

ایروانی اظهار کرد: این تحول، پیام های روشنی به منطقه و جامعه بین المللی از جمله اطمینان بخشی به محور مقاومت مبنی بر تداوم مسیر ضد آمریکایی در عراق ارسال کرده است.