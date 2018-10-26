به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه در پایان هفته پرتلاطم بازارهای مالی، با سقوط شدید شاخص اساندپی، سهام آسیایی به پایینترین حد ۲۰ ماهه خود رسید و ارزش یوآن چین پایین آمد. اضطراب در مورد سود سه ماه سوم سالانه شرکتها به تداوم وحشت از جنگ تجاری و افت رشد اقتصادی، اضافه شده است.
فضای مأیوسکننده بازارهای آسیایی علیرغم رشد دیشب والاستریت اتفاق افتاد، که این بر حالوهوای شکننده سرمایهگذاران تاکید دارد. پس از انتشار نتایج عملکرد ناامیدکننده آلفابت و آمازون، سهام این دو غول تکنولوژی به شدت سقوط کرد.
در جلسه روز جمعه بازارهای آسیایی، سهام آمریکا که تحت شاخص ایمینی اساندپی۵۰۰ معامله میشدند ۰.۸۸ درصد سقوط کردند و زمینه را برای جلسه معاملاتی سخت امروز در بازارهای والاستریت، آماده کردند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی در خارج از ژاپن، ۱.۰۴ درصد سقوط کرد و با پاک کردن سودهای اندکی که در ساعات آغازین معاملات به دست آورده بود، به پایینترین سطح خود از فوریه ۲۰۱۷ تا کنون رسید.
آنچه بازارها را نگرانتر کرد افت ارزش یوآن به کمتر از نرخ کلیدی خود بود که مجددا تمرکز بازارها را به کند شدن دومین اقتصاد بزرگ جهان معطوف کرد.
طبق دادههای تاجران اروپایی، سهام اروپا هم روند سهام آسیایی را دنبال میکنند. فوتسی انگلیس در ۰.۹ درصد پایینتر از سطح بسته شده دیروز آغاز به کار میکند. داکس آلمان ۱ درصد و کاک فرانسه ۱.۲ درصد در ابتدای معاملات امروز خود سقوط کردند.
شاخص اماسسیآی در چند روز گذشته به شدت با سقوط سهام، آسیب دیده است و به این ترتیب پنجمین افت هفتگی خود را به ثبت خواهد رساند. این بدترین توالی افت هفتگی این شاخص از ۲۰۱۵ تا کنون است. این هفته این شاخص بیش از ۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
سهام چینی درحالی تحت فشار قرار گرفتند که یوآن از نرخ برابری ۶.۹۶ که از لحاظ روانشناسی مهم است هم بیشتر افت کرد و به پایینترین سطح خود از دسامبر ۲۰۱۶ تا کنون رسید.
شاخص سهام شرکتهای برتر چین ۰.۹ درصد و شاخص کامپوزیت شانگهای ۰.۵۱ درصد افت کردند.
کوسپی کرهجنوبی با سقوط سنگین ۱.۸ درصدی مواجه شد.
نیکی ژاپن در یک جلسه پرنوسان ۰.۴ درصد افت کرد و به این ترتیب هفته خود را با سقوط سنگین ۵.۹۸ درصدی به پایان رساند.
در بازار ارز، نرخ برابری دلار در برابر ین ۰.۲ درصد افت کرد و به ۱۱۲.۱۸ رسید.
در برابر سبد ارزهای مهم جهان، دلار ۰.۰۵ درصد افت کرد و ۹۶.۶۳۳ واحد رسید.
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