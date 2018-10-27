وضعیت بورسیه ها دوباره در دستور کار هیات عالی جذب قرار گرفت

محمد علی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای رسیدگی به وضعیت بورسیه ها، به زودی در فراخوانی از افرادی که بورسیه بوده و واقعا شرایط بورس داشته باشند یعنی از وزارت علوم هزینه بورس گرفته و مشکل سن و معدل نداشته باشند دوباره ثبت نام خواهد کرد.

وی ادامه داد: ممکن است برخی از این بورسیه ها طی یکسال گذشته فارغ التحصیل شده‌ باشند، بعد از ثبت نام به وضعیت این بورسیه ها نیز رسیدگی می شود.

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ۶۴ نفر از بورسیه ها برای جذب به دانشگاه آزاد معرفی شده بودند که از این تعداد برای ۲۵ نفر، اعلام نیاز و به مابقی عدم نیاز زده شده است.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر کی نژاد اعلام کرده بود که دانشگاه آزاد با توجه به بازنگری که در جذب اساتید حق التدریس و اساتید بازنشسته دانشگاه های دولتی داشته، تعداد زیادی از این ۶۴ بورسیه را جذب خواهد کرد که این دانشگاه نیز تنها ۲۵ نفر از این تعداد را جذب کرد.