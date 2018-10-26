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۴ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۴۸

رئیس پلیس راه استان ایلام خبر داد:

آخرین وضعیت راه های ایلام/۲ مسیر بازگشایی شد

آخرین وضعیت راه های ایلام/۲ مسیر بازگشایی شد

ایلام-رئیس پلیس راه استان ایلام از بازگشایی ۲ مسیر مسدود شده ایلام-مهران و ایلام-سرایله خبر داد.

به گزراش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده  گفت: در پی بارش های روز جاری سه مسیر از مسیرهای چهارگانه منتهی به ایلام مسدود شد که با تلاش بی وقفه و فعالیت جهادی کارکنان پلیس راه و راهداری دو مسیر ایلام-سربله که به جهت آبگرفتگی دچار انسداد شده بود و مسیر ایلام-مهران که به جهت ریزش کوه مسدود شده بود بازگشایی شد.

وی افزود: محور ایلام-بدره در مقطع حوالی میشخاص به جهت شدت بارش ها و آبگرفتگی مسیر و آسیب دیدن بخش هایی از راه فعلا مسدود است. که کارکنان پلیس راه و راهداری در تلاش برای بازگشایی مسیر هستند.

وی در پایان گفت: تقاضا داریم رانندگان عزیز در مناطق کوهستانی و دارای خطر ریزش و رانش و سیلابی شدن توقف نکنند.

کد مطلب 4442156

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