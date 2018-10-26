آخرین وضعیت راه های ایلام/۲ مسیر بازگشایی شد

به گزراش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا همتی زاده گفت: در پی بارش های روز جاری سه مسیر از مسیرهای چهارگانه منتهی به ایلام مسدود شد که با تلاش بی وقفه و فعالیت جهادی کارکنان پلیس راه و راهداری دو مسیر ایلام-سربله که به جهت آبگرفتگی دچار انسداد شده بود و مسیر ایلام-مهران که به جهت ریزش کوه مسدود شده بود بازگشایی شد.

وی افزود: محور ایلام-بدره در مقطع حوالی میشخاص به جهت شدت بارش ها و آبگرفتگی مسیر و آسیب دیدن بخش هایی از راه فعلا مسدود است. که کارکنان پلیس راه و راهداری در تلاش برای بازگشایی مسیر هستند.

وی در پایان گفت: تقاضا داریم رانندگان عزیز در مناطق کوهستانی و دارای خطر ریزش و رانش و سیلابی شدن توقف نکنند.