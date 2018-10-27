تصاویر موشکی که با ۲۰ برابر سرعت صوت حرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شرکت ویرجین، نخستین تصاویر موشک LauncherOne را منتشر کرد که می تواند با ۲۰ برابر سرعت صوت پرواز کند.

این وسیله نقلیه هوایی با هزینه ای بسیار اندک، ماهواره های کوچک را به مدار زمین می برد. «لانچروان» به انتهای یک هواپیمای تغییریافته ویرجین آتلانتیک بسته می شود تا به ارتفاع ۳۰ هزارفوتی زمین بروند.

در این ارتفاع موشک از هواپیما جدا شده و با کمک سیستم پیشران خود به فضا می رود.

ماهواره هایی که همراه موشک به فضا می روند کاربردهای مختلفی دارند، به عنوان مثال اینترنت را در دوردست ترین نقاط روی زمین فراهم می کنند یا امکان رصد آب و هوا را فراهم می کنند.

قرار است موشک ویرجین اوربیت از ۲۰۲۱ میلادی از فرودگاه کورنوال به فضا پرتاب شود. وزن این موشک ۲۸۵۰۰ کیلوگرم است.