تلاش رئیس گوگل برای به دست آوردن دل ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، وی در این جلسه اشاراتی به تلاش های گوگل برای کمک به اقتصاد آمریکا داشت، امری که در سخنرانی های مختلف ترامپ بسیار مورد تاکید وی بوده است.

ترامپ بارها و بارها شرکت های آمریکایی را متهم به آن کرده که با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، فرصت های شغلی فراوانی را از مردم ایالات متحده سلب کرده اند.

تحلیل گران می گویند به نظر می رسد انتقادهای تند ترامپ از گوگل، موجب نگرانی هایی در این شرکت شده و حالا گوگل قصد دارد بیش از این خشم ترامپ را موجب نشود و وی را آرام کند.

پیچای در بخشی از سخنان خود گفت: آلفابت سرمایه گذاری های خود را به خانه نزدیک تر کرده و در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۰ درصد از سرمایه گذاری این شرکت در داخل آمریکا بوده است.

وی افزود: این سرمایه گذاری ها در بخش های مراکز داده، ماشین ها و ادارات نه تنها باعث شده خدمات بیشتری به کاربران خود بدهیم، بلکه تاثیر مثبتی بر جوامع مختلف در درون آمریکا داشته و موجب شکل گیری هزاران شغل و مشاغل محلی بی شماری در داخل ایالات متحده شده است.

پیچای در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: ما امسال و تا به امروز بیش از ۹۰۰۰ کارمند جدید را در آمریکا استخدام کرده ایم و تلاش می کنیم تا در این زمینه رشد سریع تری داشته باشیم.

کارشناسان ارائه این حجم از تحلیل های جزئی توسط رئیس گوگل را مایه شگفتی دانسته اند. البته با توجه به تلاش های جف سیسونز برای تحقیق در مورد شرکت های اینترنتی امریکا و عصبانیت ترامپ از دستکاری نتایج جستجوی گوگل بر علیه ترامپ – که البته حقیقت نداشت – این اظهارات چندان شگفت آور به نظر نمی رسد.