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۶ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

رهاسازی ۳ دلیجه و ۴ قمری در طبیعت بوشهر

رهاسازی ۳ دلیجه و ۴ قمری در طبیعت بوشهر

سه دلیجه و چهار قمری که متخلفان زنده‌گیری کرده بودند در طبیعت استان بوشهر رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در اجرای برنامه مبارزه با متخلفین زنده گیری برنامه پرندگان شکاری مامورین یگان حفاظت اداره کل با همراهی فرماندهی یگان حفاظت استان موفق به شناسایی و کشف هفت باب کوخه از متخلفین در حوزه استحفاظی شهرستان بوشهر شدند. 

در این ارتباط یک نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد و تعداد ٣ دلیجه و ٤ قمری به همراه ١٤ رشته تور و طناب مخصوص صید پرندگان شکاری کشف و ضبط شد.

پرندگان مکشوفه نیز با همراهی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به طبیعت باز گردانده شدند.          

کد مطلب 4443634

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