محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مقاوم سازی در کرمان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله مهدیان ظهر یکشنبه در شورای مدیریت بحران استان کرمان اظهار داشت: کرمان جزو استان های حادثه خیز کشور محسوب می شود.

وی افزود: به دلیل حادثه خیز بودن استان کرمان بالای ۶۵ خانه های آنها درصد مقاوم سازی شده و این در حالی است میانگین کشور حدود ۴۰ درصد است.

مهدیان بیان کرد: سال گذشته برای مقاوم سازی مصوبات خوبی به تصویب رسید و در همین راستا تسهیلات مقاوم سازی به بانک‌ها ابلاغ شده اما به دلیل اختلافاتی که بین بانک‌های عامل در خصوص تسهیلات مکمل پیش آمده این امر به خوبی اجرا نشده است.

وی گفت: در سطح استان خانه‌هایی که در حال بازسازی هستند و با پنج میلیون تومان خانه آنها کامل می‌شود از اعتبارات خود سازمان بنیاد مسکن این تسهیلات به آنها پرداخت می شود.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ابراز داشت: قبل از زمان آغاز طرح بازسازی روستاها ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی بازسازی شده بود که اکنون با شروع این طرح دو میلیون و ۱۰۰ واحد بازسازی شده است.

مهدیان با اشاره به اینکه ۱۰ هزار واحد روستایی داریم، گفت: از این تعداد سه هزار و ۵۰۰ مورد آن به بانک‌ها معرفی شده‌ و تاکنون فقط ۸۲۶ واحد توانسته اند تسهیلات از بانک‌ها دریافت کنند. این مقدار کم است و تا زمانی که این سهمیه جذب نشود نمی توانیم تسهیلات جدید اختصاص دهیم.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: در جنوب استان کرمان اگر بانک‌ها همکاری کنند از محل حساب ۱۰۰ امام به ازای هر واحد چهار میلیون تومان کمک بلاعوض به خانواده های محروم کمک می شود.یچ محدودیتی برای ارائه تسهیلات بازسازی مناطق وجود ندارد هر چقدر در استان عقد قرارداد شود مشکلی نیست.

وی با اشاره به اینکه در بازسازی مشکل نداریم، گفت: ۸۰ تا ۸۵ درصد تسهیلات بازسازی ابلاغ شده که منتظریم خزانه آن را به ما پرداخت کند تا بین استان ها تقسیم کنیم.

مهدیان بیان داشت: در استان کرمان ه

وی تاکید کرد: در شهرستان‌های کوهبنان و راور آنهایی که واحدهایشان نیمه تمام هستند از محل اعتبارات داخلی خود بنیاد مسکن تامین اعتبار می کنیم تا زمانی که تسهیلات دولت ابلاغ شود و واحدها به اتمام رسد.