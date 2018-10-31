به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اولین قطار باری که با ۳۷ کانتینر بارگیری شده بود، این هفته شهر لیگ در بلژیک را ترک کرد تا به شهر مرکز استان هنان چین برود. این مسیر مهم، بخشی از پروژه جاه‌طلبانه «یک مسیر، یک کمربند اقتصادی» چین است.

این قطار با کالاهایی شامل قطعات خودرو، غذای کودک، دارو و محصولات فولادی، پر شد تا به انبارهای واردات در بخش مرکزی چین تحویل داده شوند. این قطار ۱۲ روز در راه خواهد بود و قبل از رسیدن به ژنگژو از روسیه عبور خواهد کرد. سفر این قطار بیش از ۱۱۰۰۰ کیلیومتر را پوشش خواهد داد.

قرار است این خط فعلا هفته‌ای یک بار سفر داشته باشد؛ ولی تعداد سفرها در آینده افزایش خواهند یافت.

در عین حال، خط قطار باری ژنگژو-لیگ سومین خط از نوع خود است که دو کشور را به هم وصل می‌کند. اولین مسیر در جون سال گذشته افتتاح شدو شهر داکینگ چین را به بند ژیبروگه بلژیک وصل کرد. امسال دو کشور مسیر دوم را افتتاح کردند که شهر تانگشان چین را به بندر آنتورپ وصل کرد.

از آغاز به کار مسیرهای خط آهن باری بین چین و اروپا در سال ۲۰۱۴ تا کنون، حدود ۱۱۰۰۰ قطار بین اروپا و شهرهای چین رفت‌ و آمد کرده‌اند.

پروژه عظیم «یک مسیر، یک کمربند اقتصادی» با تمرکز بر زیرساخت‌های تقویت‌کننده تجارت در طول مسیر راه ابریشم باستانی، در نظر دارد چین را به اروپا، خاورمیانه و فراتر از آن متصل کند.