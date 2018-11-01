آمریکا توافق کرد به هند معافیت از تحریم ایران اعطا کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اکونومیک تایمز، یک منبع آگاه خبر داد؛ پس از این که طرف هندی توافق کرد واردات نفت خود از ایران را در بازه ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به حدود یک سوم کاهش دهد، آمریکا به طور گسترده توافق کرد که به هندوستان معافیت از تحریمهای ایران را اعطا کند. این منبع آگاه همچنین گفت که اعلام رسمی این توافق ظرف چند روز آتی انجام خواهد شد.
هند و سایر واردکنندگان کلیدی نفت ایران، ماههاست که برای دریافت معافیت از تحریم ایران، با آمریکا مشغول مذاکره هستند.
این منبع آگاه به اکونومیک تایمز گفت: هند و آمریکا به طور گسترده بر روی اعطای معافیت توافق کردهاند و هند واردات خود از ایران را حدود ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته (۲۰۱۸-۲۰۱۷) کاهش خواهد داد، که این کاهش قابلتوجهی است.
این منبع آگاه گفت که هند در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ حدود ۲۲ میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده بود و برنامهریزی کرده بود تا واردات خود را امسال به ۳۰ میلیون بشکه افزایش دهد، اما به عنوان شرایط این معافیت، شرکتهای نفت هند باید واردات خود را به حدود ۱۵-۱۴ میلیون بشکه کاهش دهند.
این منبع ادامه داد: این به معنای ۱.۲۵ میلیون تن در ماه تا پایان مارچ ۲۰۱۹ است، که همان مقداری است که شرکتها برای ماه اکتبر و نوامبر سفارش داده بودند.
او گفت: شرکتهای نفتی دولتی هنوز تصمیم نگرفتهاند که این مقدار چطور بین آنها تقسیم خواهد شد. این معافیت آسودگی خاطر بزرگی برای شرکتهای ایندین اویل و امآرپیال که ۲ مشتری بزرگ نفت ایران هستند، ایجاد خواهد کرد.
این منبع آگاه افزود: نحوه پرداخت شرکتها به ازای نفت ایران، هنوز بین هند و ایران در حال مذاکره است و به احتمال زیاد از همین مکانیزم موجود که با استفاده از بانک یوسیاو، ۵۵ درصد از پرداختها با یورو و ۴۵ درصد از پرداختها با روپیه میباشد، استفاده خواهد شد.
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