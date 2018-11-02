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۱۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۲۰

پمپئو: تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران نیست!

پمپئو: تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران نیست!

وزیر خارجه امریکا در مصاحبه ای مدعی شد: تحریم‌های آمریکا علیه مردم ایران نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا در مصاحبه با کانال رادیویی KMOX اعلام کرد: سیاست دولت سابق آمریکا شکست خورده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی قصد ندارد اشتباهات وی را تکرار کند.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص گفت: دولت پیشین آمریکا فکر می کرد اگر در رابطه با تهران بازتر عمل کند و با آن توافقنامه هسته ای امضاء کنند، رفتار تهران تغییر می کند؛ اما مسلم است که چنین نشد.

مایک پمپئو ادعا کرد: بر عکس پس از انعقاد برجام خطر ایران برای جهانیان بیشتر شد!

پمپئو همچنین مدعی شد که تحریم های آمریکا علیه ایران در راستای دشمنی با مردم ایران نیست!

وی ادعا کرد که واشنگتن تلاش می کند با کمک اعمال تحریم هائی دولت ایران را وارد کند همچون یک دولت عادی رفتار کند و فعالیت های کنونی خود را کنار بگذارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در تضادی آشکار با چندین بار سخنان ترامپ گفت: اما فعلاً چنین تغییری در رفتار ایران مشاهده نشده است.

از ماه می که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا خروج این کشور را از توافق هسته ای ایران (موسوم به برجام) اعلام کرد، کاخ سفید با جدیت تلاش کرده تا میزان صادرات نفت ایران را به صفر برساند.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان خواستار معافیت از تحریمهای کاخ سفید علیه صادرات نفت ایران شده اند.

کد مطلب 4447569

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