شهداب صدرنشین ماند/پیروزی پیکان و فولاد سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال مردان امروز با دیدار تیم‌های شهداب یزد و چادرملو اردکان در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم تهران پیگیری شد.

در این مسابقه، تیم شهداب یزد ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۳۱ بر ۲۹ به سود خود خاتمه داد و چادرملو اردکان تنها در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید.

همچنین در یکی از دیدارهای این هفته و در خانه والیبال تهران تیم‌های پیکان و مس به مصاف یکدیگر رفتند.

پیکانی‌ها در ست متوالی این دیدار با امتیازهای (۲۵ بر ۲۰)، (۲۵ بر ۲۰) و (۲۵ بر ۲۲) به پیروزی رسیدند تا هشتیمن برد خود را به دست آورند و ۲۳ امتیازی شوند.

پاس گرگان و فولاد سیرجان ایرانیان به مصاف هم رفتند. این بازی در نهایت با پیروزی سه بر یک تیم فولاد سیرجان پایان یافت.

در این مسابقه فولاد سیرجان ست‌های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۶ به سود خود به پایان رساند و پاس گرگان تنها در ست دوم با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به برتری رسید.