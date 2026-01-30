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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

شهداب صدرنشین ماند/پیروزی پیکان و فولاد سیرجان

شهداب صدرنشین ماند/پیروزی پیکان و فولاد سیرجان

تیم شهداب یزد با پیروزی سه بر یک مقابل چادرملو اردکان، صدر جدول لیگ برتر مردان را همچنان در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال مردان امروز با دیدار تیم‌های شهداب یزد و چادرملو اردکان در سالن زنده‌یاد یزدانی خرم تهران پیگیری شد.

در این مسابقه، تیم شهداب یزد ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۳۱ بر ۲۹ به سود خود خاتمه داد و چادرملو اردکان تنها در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید.

همچنین در یکی از دیدارهای این هفته و در خانه والیبال تهران تیم‌های پیکان و مس به مصاف یکدیگر رفتند.

پیکانی‌ها در ست متوالی این دیدار با امتیازهای (۲۵ بر ۲۰)، (۲۵ بر ۲۰) و (۲۵ بر ۲۲) به پیروزی رسیدند تا هشتیمن برد خود را به دست آورند و ۲۳ امتیازی شوند.

پاس گرگان و فولاد سیرجان ایرانیان به مصاف هم رفتند. این بازی در نهایت با پیروزی سه بر یک تیم فولاد سیرجان پایان یافت.

در این مسابقه فولاد سیرجان ست‌های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۶ به سود خود به پایان رساند و پاس گرگان تنها در ست دوم با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به برتری رسید.

کد مطلب 6735436
سیده فرزانه شریفی

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