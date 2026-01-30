به گزارش خبرنگار مهر، تشکلهای مردمی، هیئتهای مذهبی، خانهها و مؤسسات قرآنی، کانونهای فرهنگی تبلیغی، فعالان فرهنگی و اجتماعی، مبلغین و مبلغات استان شهیدپرور و ولایتمدار کهگیلویه و بویراحمد با صدور بیانیهای، ضمن اعلام همبستگی مجدد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حمایت قاطع خود را از این نهاد مقدس اعلام کردند.
در این بیانیه با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ…» سوره انفال، آیه ۶۰ آمده است: جمهوری اسلامی ایران به حول و قوه الهی و علیرغم تمامی دشمنیها، فشارها و محدودیتها، با استقلال کامل از دوران وابستگی و ذلت حکومتهای دستنشانده عبور کرده و امروز به قلههای عزت، اقتدار و موفقیت نزدیک شده است.
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به دشمنیهای مستمر نظام سلطه بهویژه آمریکا علیه ملت ایران، تأکید کردند: از کودتای نافرجام طبس و جنگ تحمیلی هشتساله گرفته تا تحریمهای ظالمانه، ترور دانشمندان و شخصیتهای ملی، جنگهای ترکیبی، ناامنسازی داخلی و تجاوزهای آشکار اخیر، همگی بخشی از جنایات فراموشنشدنی دشمنان ملت ایران است که با شکستهای تلخ و پیدرپی آنان همراه بوده است.
در ادامه بیانیه آمده است: ایران اسلامی سرزمین استواری است که ریشه در فرهنگ پهلوانی و مقاومت دارد و فرزندان این مرز و بوم با تأسی از اسطورههایی چون رستم دستان و آرش کمانگیر، همواره در برابر تجاوز و زیادهخواهی ایستادهاند. امروز نیز هیبت میلیونها سلیمانی، سلامی، باقری، حاجیزاده، رشید، احمدیروشن، فخریزاده و دیگر شهدای راه عزت، خواب را از چشمان دشمنان ربوده است.
بیانیه با تأکید بر جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح میکند: سپاه با الگوگیری از نهضت عاشورا و یاران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و با پیروی از حضرت ابالفضل العباس(ع)، پرچمدار حریم ولایت، امید ملتهای مظلوم جهان و قلب تپنده جبهه مقاومت است و در کنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچون «بنیان مرصوص» در صف دفاع از میهن اسلامی ایستاده است.
تشکلهای مردمی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان این بیانیه، اقدام اتحادیه اروپا در تروریستی قلمداد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اقدامی خصمانه، غیرقانونی، بیشرمانه و همسو با دولتها و گروههای تروریستی دانسته و اعلام کردند: آحاد ملت ایران خود را عضوی کوچک از سپاه و بسیج میدانند و تا آخرین نفس، زیر سایه پرمهر ولایت فقیه، از آرمانها و اهداف والای جمهوری اسلامی ایران دفاع خواهند کرد.
این بیانیه با استناد به آیه شریفه «وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ…» سوره صف، آیه ۱۳ بر وعده نصرت و پیروزی نزدیک الهی تأکید کرده و مؤمنان را به آیندهای روشن بشارت داده است.
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