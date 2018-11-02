به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۹:۳۰ فردا شنبه در دیدار رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا در ژاپن به مصاف تیم کاشیما می رود.

زیکو جام را وارد ورزشگاه می کند

جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا فردا در طول بازی در معرض دید تماشاگران و بازیکنان دو تیم خواهد بود. جام و افتخاری که دو تیم برای تصاحب آن نبردی فوتبالی خواهند داشت و هر دو با وجود کلکسیونی از افتخارات‌، برای اولین بار در لیگ قهرمانان آسیا در این موقعیت قرار می‌گیرند.

باشگاه کاشیما آنتلرز برای حمل این جام تا جایگاه ویژه‌اش در ورزشگاه، رییس افتخاری باشگاه و مدیر سازمان فوتبال خود، آرتور آنتونیوس کوئیمبرا، ملقب به زیکو را معرفی کرده است.

زیکو از افسانه‌های دوران خود به حساب می‌آمد که محبوبیت او مانند اکثر ستاره‌های فوتبال برزیل جهانی بود. او دوران بازیگری را در کاشیما به پایان رساند و دوران مربیگری را در این تیم آغاز کرد.جام قهرمانی در نشست هماهنگی امروز در سالن هم قرار داده شده بود.

پرسپولیس سفید می پوشد

​در جلسه هماهنگی پیش از این بازی مقرر شد پرسپولیس با لباس سفید در این مسابقه به میدان برود. کاشیما هم با لباس قرمز بازی خواهد کرد.

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فیلمبرداری با ۲۰ دوربین

همچنین طبق اعلام باشگاه پرسپولیس، بازی رفت فینال در ژاپن با ۲۰ دوربین تلویزیونی تصویربرداری و پخش خواهد شد و از آخرین تکنولوژی‌های روز برای ارایه تصویرهای هر چه جذاب‌تر بهره گرفته می‌شود.

قابل پیش‌بینی است که این تدابیر برای بازی برگشت در تهران افزایش یابد و در جریان بررسی‌های ورزشگاه آزادی مکان‌های مناسب برای استقرار دوربین‌های ثابت از مسائل مورد توجه بود.