ربات خلال دندانی که با انرژی لیزر کار می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، یک مگس رباتیک به اندازه خلال دندان ساخته شده که با کمک لیزر روشن می شود و می تواند به زودی انقلابی در حوزه های مختلف ایجاد کند.

مهندسان دانشگاه واشنگتن از RoboFly در اوایل سال جاری رونمایی کردند. اکنون سازندگان آن ربات تصمیم دارند انبوهی از حشرات رباتیک بسازند که در ۵ سال آتی در آسمان ها پرسه می زنند.

روبوفلای کمی سنگین تر از یک خلال دندان است. محققان در حال حاضر مشغول توسعه سیستم حسگرهای پیچیده تر هستند تا ربات ها بتوانند به طور اتوماتیک ماموریت هایی را انجام دهند.

این ربات های کوچک می توانند فعالیت های وقت گیری مانند رصد محصولات کشاورزی و انتشار بوی گاز در ساختمان را انجام دهند.

برای فعال شدن ربات ها، اشعه هایی نامرئی از لیزر به سمت ربات تابیده می شود. اشعه های لیزر به سمت پنل های فتوولتائیک تابیده می شوند که به بالای ربات متصل شده اند. این پنل ها انرژی خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل می کنند.

محققان ربات مذکور را با الهام از حشرات ساخته اند.