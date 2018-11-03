  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

برای رصد محصولات کشاورزی؛

ربات خلال دندانی که با انرژی لیزر کار می کند!

ربات خلال دندانی که با انرژی لیزر کار می کند!

محققان رباتی به اندازه یک خلال دندان ساخته اند که با کمک انرژی لیزر روشن می شود و می تواند فعالیت هایی مانند رصد محصولات کشاورزی را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، یک مگس رباتیک به اندازه خلال دندان ساخته شده که با کمک لیزر روشن می شود و می تواند به زودی انقلابی در حوزه های مختلف ایجاد کند.

مهندسان دانشگاه واشنگتن از RoboFly در اوایل سال جاری رونمایی کردند. اکنون سازندگان آن ربات تصمیم دارند انبوهی از حشرات رباتیک بسازند که در ۵ سال آتی در آسمان ها پرسه می زنند.

روبوفلای کمی سنگین تر از یک خلال دندان است. محققان در حال حاضر مشغول توسعه سیستم حسگرهای پیچیده تر هستند تا ربات ها بتوانند به طور اتوماتیک ماموریت هایی را انجام دهند.

این ربات های کوچک می توانند فعالیت های وقت گیری مانند رصد محصولات کشاورزی و انتشار بوی گاز در ساختمان را انجام دهند.

برای فعال شدن ربات ها، اشعه هایی نامرئی از لیزر به سمت ربات تابیده می شود. اشعه های لیزر به سمت پنل های فتوولتائیک تابیده می شوند که به بالای ربات متصل شده اند. این پنل ها انرژی خورشیدی را به الکتریسیته تبدیل می کنند.

محققان ربات مذکور را با الهام از حشرات ساخته اند.

کد مطلب 4448210
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها