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۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۵

مدیر کل تعاون چهارمحال و بختیاری:

کاهش نرخ بیکاری ازمهمترین برنامه ها درچهارمحال و بختیاری است

کاهش نرخ بیکاری ازمهمترین برنامه ها درچهارمحال و بختیاری است

شهرکرد- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: کاهش نرخ بیکاری ازمهمترین برنامه ها در چهارمحال و بختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حفیظ الله فاضلی شامگاه یکشنبه در شورای اشتغال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری ازمهمترین برنامه های اصلی درچهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری در این استان تا سال یک هزار و ۴۰۰ باید محقق شود.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری در این استان باید تا سال یک هزار و ۴۰۰ به ۹ درصد برسد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تدوین یک برنامه اشتغال پنج ساله برای کاهش نرخ بیکاری در این استان ضروری است.

وی ادامه داد: ایجاد اشتغال در روستاها نقش مهمی در کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها دارد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در حال حاضر طرح اشتغال روستایی و عشایری در سطح استان در حال انجام است.

کد مطلب 4450184

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