به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بندر العیبان، رئیس هیأت سعودی شرکت کننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانی خود در این نشست گفت: ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به دادستانی کل این کشور دستور داده تا تحقیقات لازم را در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی بر اساس قوانین موجود انجام داده و عاملان این پرونده را به عدالت تحویل دهد.

دادستان کل عربستان طی ماه گذشته مدعی شد که جمال خاشقجی بر اثر یک درگیری در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده این در حالیست که محافل بین المللی از ترور وی به دست عناصر رژیم آل سعود خبر می دهند.

جمال خاشقجی روزنامه نگار و منتقد سعودی بعد از ورود به ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول از آن خارج نشد و بعد از گذشت چندین روز ریاض به کشته شدن وی اعتراف کرد

العیبان در خصوص مراسم حج گفت: عربستان شرایط را برای ادای مراسم حج و عمره از سوی مسلمان بدون تبعیض فراهم آوده است.

این در حالیست که عربستان با سیاستهای هر کشوری که مشکل داشته باشد مانع حضور حاجیان آن کشور در مراسم حج میشود.