آمادگی برای مرمت خانه وثوق الدوله

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رحمان زاده با بیان این مطلب گفت: شورای پنجم شهر تهران در راستای توسعه فضاهای فرهنگی پایتخت، طرح ایجاد پهنه های فرهنگی رودکی، کتاب، نمایش، صنایع دستی و موسیقی را به تصویب رساند و شهرداری تهران را موظف کرد تا در بخش های مرکزی شهر راسته های مذکور را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مقدمات لازم برای برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام شده است، ادامه داد: با انتخاب مشاور در آینده نزدیک مناقصه برگزار می شود و تا پایان سال نیز عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران همچنین در پاسخ به این سوال که مرمت خانه وثوق الدوله که به تازگی از سوی شهرداری خریداری شده است، به کدام یک از زیرمجموعه ها واگذار می شود، گفت: تصمیم گیری در این باره بر عهده سازمان های مسئول است، با این وجود شرکت توسعه فضاهای فرهنگی بلافاصله پس از خرید بنا آمادگی خود را برای در اختیار گرفتن پروژه و اجرای عملیات مرمت اعلام کرد.