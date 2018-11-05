آخرین جزئیات از گزینه اصلی استانداری آذربایجان شرقی در نشست مجمع

محمد وحدتی هلان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در نشست امروز مجمع نمایندگان استان سه موضوع از قبیل انتخاب اروجعلی علیزاده به عنوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، تعیین گزینه احتمالی برای استانداری و فعال سازی مجتمع فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی در دستور کار قرار داشت.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی افزود: خوشبختانه نمایندگان استان بر انتخاب اروجعلی علیزاده به عنوان مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اجماع نظر داشته و تغییر حکم وی را از سرپرستی به مدیرکلی را خواستار شدند.

وی در خصوص انتخاب گزینه برای استانداری آذربایجان شرقی نیز گفت: البته نمایندگان استان بر ماندن خدابخش در استانداری اجماع نظر دارند به طوری که حتی به دنبال آن هستیم که اگر قانون اجازه داد تا خدابخش در استانداری بماند استقبال می کنیم.

وحدتی هلان اضافه کرد: البته وزارت کشور با رایزنی هایی که انجام داده حمید چیت‌چیان را بعد از بازنشستگی خدابخش، به عنوان گزینه استانداری آذربایجان شرقی معرفی می کند تا در این خصوص با بررسی و گفتگو نهایی کنیم.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس همچنین در مورد محور سوم با فعال سازی عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی تصریح کرد: زمان زیادی می شود که مجتمع فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی راکد مانده است به همین دلیل نمایندگان استان برای فعال سازی مجدد این مجتمع با اکثریت آراء دکتر پزشکیان را به عنوان نماینده مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در هیئت امنا ربع رشیدی معرفی کردند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مجتمع فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی ظرفیت های فراوانی دارد که با فعال سازی این مجمع و راه اندازی دانشکده می توان تحول علمی را در کشور رقم زد.