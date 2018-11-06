۲۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: طی سال جاری در راستای تحقق شعار سال و در جهت مبارزه با کالای قاچاق به ویژه جلوگیری از خروج فرآورده های نفتی از کشور، برخورد با تخلفات و جرائم اقتصادی به طور ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا ماموران پلیس سراسر استان کرمان در راستای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از خروج فرآورده های نفتی ضمن کنترل محورهای ورودی و خروجی و محورهای صعب العبور حوزه خود طی ۲۰ روز گذشته ۲۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

سردار بنی اسدی فر تصریح کرد: در این مدت با تلاش بی وقفه پلیس به ویژه دوایر مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی از تعداد ۱۴۷ دستگاه خودروی سواری بیش از۷۱ هزار لیتر بنزین و از۴۰ دستگاه وانت بیش از۳۹ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف شد که البته صرفنظر از این دستاورد خوب این عمل خطرناک رانندگان خودروهای سواری و وانت به مثابه حمل بمب متحرک است و خطرات زیادی را برای خودشان و سایرین به همراه دارد.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی از چندین دستگاه کامیون و تریلر بیش از۸۹ هزار لیتر و از ۱۷دستگاه اتوبوس بیش از۲۰ هزار لیتر فرآورده نفتی و همچنین از چند محل دپوی غیر مجاز هم حدود ۱۶ هزار لیتر گازوئیل کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری و تشکیل پرونده برای بیش از ۲۰۰ متهم و متخلف در زمینه قاچاق سوخت تصریح کرد: سوخت و منابع زیرزمینی کشور گنج های کنونی و میراثی ارزشمند برای نسل های فردا هستند که خروج غیرمجاز آن ها خسارات بیشمار و غیرقابل جبران زیادی بر کشور و ملت وارد می کند و نیاز است با دلسوزی حفظ و بصورت بهینه در عرصه رفاه عمومی، کار و اشتغال مصرف شوند.