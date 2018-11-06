اجرای طرح ویژه ترافیکی در محورهای استان البرز

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعطیلات پایان هفته جاری از اجرای طرح ویژه ترافیکی درراه‌های استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح از صبح امروز سه‌شنبه تا صبح شنبه نوزدهم آبان ماه اجرا می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه پایگاه‌های ثابت و سیار پلیس در قالب اجرای این طرح به همراه ۷۵ تیم گشت پلیس‌راه اعم از خودرویی، موتوری و پاس پیاده وضعیت ترافیکی راه‌های استان را رصد می‌کنند، تأکید کرد: این طرح به‌منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز با اشاره به اینکه همکاری رانندگان با مأموران پلیس‌راه و رعایت نکات ایمنی کاهش تخلفات و تصادفات را به همراه دارد، گفت: روزانه به‌طور متوسط بیش از ۲۲۰ هزار تردد درراه‌های این استان انجام می‌شود که این موضوع بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید دارد.