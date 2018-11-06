  1. استانها
  2. البرز
۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۹:۳۷

در روزهای پایانی هفته انجام می‌شود:

اجرای طرح ویژه ترافیکی در محورهای استان البرز

اجرای طرح ویژه ترافیکی در محورهای استان البرز

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز از اجرای طرح ویژه ترافیکی در راه های این استان خبر داد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعطیلات پایان هفته جاری از اجرای طرح ویژه ترافیکی درراه‌های استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح از صبح امروز سه‌شنبه تا صبح شنبه نوزدهم آبان ماه اجرا می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه پایگاه‌های ثابت و سیار پلیس در قالب اجرای این طرح به همراه ۷۵ تیم گشت پلیس‌راه اعم از خودرویی، موتوری و پاس پیاده وضعیت ترافیکی راه‌های استان را رصد می‌کنند، تأکید کرد: این طرح به‌منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز با اشاره به اینکه همکاری رانندگان با مأموران پلیس‌راه و رعایت نکات ایمنی کاهش تخلفات و تصادفات را به همراه دارد، گفت: روزانه به‌طور متوسط بیش از ۲۲۰ هزار تردد درراه‌های این استان انجام می‌شود که این موضوع بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان تأکید دارد.

کد مطلب 4452259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها