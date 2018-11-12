مه غلیظ گردنه های کوهستانی زنجان رافراگرفته است

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه با توجه به بارش باران مه غلیظ در گردنههای کوهستانی استان زنجان حاکم است، افزود: مه غلیظ در گردنههای ذاکر، خانچایی، پاپایی و قلی کندی و تهم به چو رزق حاکم بوده و این امر باعث کاهش دید افقی شده است.
وی بابیان اینکه مه غلیظ برخی از جادههای استان را فراگرفته است، اظهار کرد: هماکنون مه دید افقی درشهرقیدار را به ۷۰۰ متر رسانده است.
رئیس پلیسراه استان زنجان گفت: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته تصادفی در جادههای استان زنجان رخ نداده و با توجه به بارش برف سطح جادهها لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و از سرعت غیرمجاز خودداری کنند.
وی تأکید کرد: به هنگام لغزنده بودن سطح جادهها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت میشود و شهروندان زنجانی بهمحض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.
رئیس پلیسراه استان زنجان یادآور شد: همچنین مسافران میتوانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جادهها باخبر شده و بعد اقدام به سفر کنند.
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