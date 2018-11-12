به گزارش خبرنگار مهر، زوراب پلولیکاشویلی صبح دوشنبه و قبل از آغاز مراسم رسمی اجلاس جهانی گردشگری در دیدار با مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس و استاندار همدان گفت: استقبال خوب استاندار و مدیران استان از میهمانان اجلاس جهانی گردشگری نشانه توجه خاص این استان به حوزه گردشگری است.

زوراب پلولیکاشویلی با تاکید بر اینکه اولویت سازمان جهانی گردشگری حمایت از توسعه گردشگری است، گفت: ۱۶ مجموعه سازمان جهانی گردشگری از ایران هستند.

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری با بیان اینکه از این تعداد ۳ مجموعه از استان همدان است که نشانه ظرفیت های بالای گردشگری همدان است، گفت: حمایت دولت ونمایندگان مجلس ازتوسعه گردشگری قابل تقدیراست.

محمدناصر نیکبخت استاندار همدان نیز صبح دوشنبه و قبل از آغاز مراسم رسمی اجلاس جهانی گردشگری با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور دیدار کرد.