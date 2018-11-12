به گزارش خبرنگار مهر، روز بیستم آبان به عنوان روز کیش به پیشنهاد مدیرعامل این منطقه انتخاب شد، انتخابی که برای آن در مراسم شب افتتاحیه دلیل آورده شد که عدد دو نشانه زوج بودن آفریده های خداوند است و صفر یعنی فردیت خداوند، به همین دلیل روز بیستم آبان انتخاب شده است، در واقع روز بیستم آبان مصادف با هیچ یک از مناسبت های مذهبی و ملی نیست و ماه صَفر نیز تمام شده، در میانه فصل دیگری از سفر به جزیره کیش قرار دارد، فصلی غیر از تابستان که همیشه برای آن تبلیغ می شود تا در هُرم گرمای جنوب کشور مسافران به جزیره فراخوانده شوند.

سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی کیش از اقدامات در نظر گرفته شده برای روز کیش خبر داد و گف: اهدای سه نشان دریا به مدیران ارشد و تأثیرگذار، نشان مروارید به سرمایه گذاران و نشان صدف به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه از جمله برنامه های ما خواهد بود.

وی گفت: در نظر دارند تا سال آینده بیستم آبان ماه را به عنوان روز ملی کیش ثبت کنند.

پس از مراسم افتتاحیه که در سالن روباز آوای خلیج فارس و چسبیده به دریا برگزار شد، برنامه هایی در سطح تفریح مردم بومی و گردشگران جزیره برگزار شد مانند مسابقه شنا، افتتاح خانه مطبوعات، اهدای سیم کارت و اینترنت رایگان به کیشوندان. چند غرفه در اسکله تفریحی نیز به ارائه صنایع دستی و غذاهای سنتی استان های مختلف کشور پرداختند. گفته شد که مراکز خرید هم در این روز ۵۰ درصد تخفیف می دهند اما با توجه به گرانی این روزهای اجناس در بازار، حتی اگر مغازه ای تخفیفی هم اعمال می کرد، باز هم مردم قدرت خرید کمتری داشتند. پلاژهای شنا هم برای مردم در روز کیش با هوای بارانی رایگان اعلام شد. آخر شب هم مدیران جزیره کیش به اسکله تفریحی برای راه اندازی و افتتاح یکی دیگر از شناورهای تفریحی رفتند، شناوری که گفته شده ساخته ایران است و به منظور حمایت از افراد بی بضاعت به بهره برداری رسیده است اما روز کیش می توانست بهتر از این باشد، روزی که تبلیغاتش تنها به نصب چند بنر در خروجی فرودگاه و سطح شهر و ورودی مراکز خرید ختم نشود، بلکه تبلیغ آن در سطح کشور می بود و برنامه ها از سطح جزیره گسترده تر بوده و باعث می شد گردشگران به بهانه این روز خود را به جزیره برسانند، حتی می شد روی بلیت های هواپیما که این روزها سر و صدای زیادی بابت گران شدن آنها به وجود آمده، تخفیفات ۵۰ درصدی اعمال می شد تا گردشگران راغب می شدند در این اوضاع سری هم به جزیره بزنند، آن هم در روز اول هفته و یا اینکه نماد روز جزیره را در هر تاکسی، هتل و یا کنار دریا بتوان دید والا فاز سوم شهر زیرزمینی کاریز و اتفاقات مرسوم دیگر مانند برپایی کنسرت در هر زمان دیگری نیز قابل اجراست.

مرتضی بانک رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور در مراسم افتتاحیه اعلام کرده بود که سیاست بر این است که جزیره کیش تا آخر سال ۹۸ میزبان ۸ میلیون گردشگر باشد. با این هدف می توان برنامه های بهتری برای روز کیش داشت.