به گزارش خبرنگار مهر، دبیر ستاد برگزاری مناسبت‌های ویژه مسجد مقدس جمکران در نشست خبری که قبل از ظهر دوشنبه در سالن جلسات ساختمان اداری این مسجد برگزار شد، با تأکید ویژه بر احیای نهم ربیع‌الاول با عنوان بیعت با امام زمان(عج)، اظهار کرد: یکی از ثمرات نظام جمهوری اسلامی احیای سنت‌های الهی مانند نماز جمعه، اعتکاف، فریضه امر به‌ معروف و نهی از منکر و اربعین حسینی(ع) است.

احمد حاجی‌زاده ادامه داد: بیعت با امام زمان(عج) کمتر مورد توجه است و برنامه‌های نهم ربیع‌الاول ایجاد انگیزه جدید برای نصرت و اطاعت از حضرت مهدی(ع) است و با توجه به تأکید تولیت مسجد مقدس جمکران با کمک همه دستگاه‌ها این برنامه برای تجدید عهد ایجاد شده است.

وی افزود: در نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) است که در این روز با حضور اقشار مختلف مردم برنامه را برگزار می‌کنیم و اصحاب رسانه باید این برنامه‌ها را به‌خوبی پردازش و تبلیغ کنند تا امام زمان(عج) به همه جهانیان معرفی شود.

بیعت ۲ هزارنفری طلاب ایرانی و خارجی با امام زمان(عج)

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه در روز نهم ربیع‌الاول یک جریان سازی صورت گرفته و این آغاز بحث مهدویت است، گفت: به دلیل انتساب جمکران به امام زمان(عج) باید در ترویج سبک زندگی مهدوی گام بردارد.

ابراهیم صدوقی، تمرکز برنامه‌های امسال مسجد جمکران را عمدتاً بر محور برنامه‌های داخل مسجد دانست و گفت: معرفت افزایی به امام رویکرد اصلی فعالیت‌های مسجد جمکران است تا مردم امام زمان(عج) را بشناسند و انس معنوی با حضرت و تبیین وظایف منتظران از دیگر فعالیت‌های مسجد است.

وی افزود: در شب شهادت امام حسن عسکری(ع) بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم عزاداری با سخنرانی حجت‌الاسلام عالی در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی مسجد جمکران گفت: مراسمی نیز با عنوان «عهد جانان» با سخنرانی آیت‌الله اعرافی و حجت‌الاسلام رحیمیان تولیت مسجد جمکران در شبستان کربلا مسجد جمکران برگزار می‌شود که بیعت ۲ هزار نفر از طلاب ایرانی و خارجی با امام زمان(عج) است.

برگزاری مراسم صبحگاه تجدید بیعت با امام زمان(عج)

وی عنوان کرد: ۲۶ آبان ماه، روز نهم ربیع‌الاول مراسم صبحگاه تجدید بیعت با امام زمان(عج) از ساعت ۸ صبح با حضور مسئولان استانی، نیروهای نظامی، خادمان مسجد مقدس جمکران، نیروهای هلال‌احمر، دانشجویان، ورزشکاران و دانش آموزان در بخش خواهران و برادران برگزار می‌شود که سخنران این مراسم حجت‌الاسلام رحیمیان تولیت مسجد جمکران است.

صدوقی اضافه کرد: روز شنبه ۲۶ آبان‌ماه بعد از نماز ظهر و عصر همایش دانشجویی عصر آفتاب با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشجویان عضو کانون مهدویت دانشگاه‌ها با حضور ۵ هزار دانشجو از سراسر کشور در شبستان کربلا مسجد جمکران برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی مسجد جمکران خاطرنشان کرد: غروب روز ۲۶ آبان‌ماه نیز زیارت آل یاسین در مسجد جمکران به‌عنوان حسن ختام برنامه‌های نهم ربیع‌الاول قرائت می‌شود.

حضور خادمین مسجد مقدس جمکران در مراکز آموزشی و درمانی

رئیس مرکز خادمین افتخاری مسجد مقدس جمکران نیز در بخش پایانی این نشست خبری اظهار کرد: در راستای ارج نهادن روز نهم ربیع الاول از سال ۹۴ فعالیتی با عنوان «رحمت واسعه» آغاز شد که در این برنامه خادمان مسجد مقدس جمکران در مراکز درمانی و آسایشگاه جانبازان و معلولین حضور می‌یابند تا این روز را به مردم معرفی کنند که سال قبل دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم هم به این برنامه اضافه شد.

سید حسین موسوی ادامه داد: حضور در مراکز آموزشی مانند دبیرستان‌ها و مدارس از دیگر برنامه‌های امسال طرح «رحمت واسعه» است که ۳۰۰ خادم افتخاری با متبرکات، پرچم مسجد مقدس جمکران و قرآنی که همراه دارند در ۲۶ استان حضور پیدا می‌کنند و مراسم ویژه بیعت با امام زمان(عج) را در مراکز آموزشی به اجرا درمی‌آورند تا عطر مهدوی در سراسر کشور منتشر شود.