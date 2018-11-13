نکات مهم در استفاده از دزدگیرهای فروشگاهی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شما با رعایت نکات زیر میتوانید شاهد بهترین عملکرد از دزدگیر پوشاک یا دزدگیر فروشگاهی باشید. با ما همراه باشید تا به بررسی نکات مهم در استفاده از گیت فروشگاهی بپردازیم.
گیت فروشگاهی AM و استفاده از آن
گیت فروشگاهی AM از دقت و سرعت بالایی در تشخیص انواع فرکانسها دارد، در ضمن مهمترین خصوصیتی که این گیت فروشگاهی دارد، این است که از برد بیشتری به نسبت دیگر گیتهای فروشگاهی دارد. در نتیجه میتوان با نصب صحیح و اصولی این دزدگیر لباس یا دزدگیر پوشاک به عملکرد مناسبتری دست یافت.
صرفه جویی در استفاده از برق دزدگیر فروشگاهی
در اغلب دزدگیرهای فروشگاهی بعد از مدت ۱۶ ساعت کار پی درپی به صورت خودکار در حالت استندبای قرار میگیرد. برای صرفهجویی در مصرف برق خودتان میتوانید بعد از اتمام کارتان با دزدگیر فروشگاهی (تعطیلی فروشگاه) بهوسیله کنتور میتوانید گیت را خاموش کنید.
صدای آلارم گیت فروشگاهی
درصورت استفاده از لبیل برای محصولاتتان به این نکته دقت کنید که در بعضی از اوقات ممکن است که برخی از لبیلها توسط خود فروشندهها بهدرستی خنثی نشدهاند. اگر لبیل خنثی نشدهای در وسایل مشتری وجود داشته باشد، آلارم دستگاه در حین خروج مشتری به صدا در میآید.
فواصل محصولات تگ خورده تا آنتن گیتهای فروشگاهی
محصولات لیبل خورده یا تگ خورده باید حداقل دو متر حداقل با آنتن فاصله داشته باشند. ذکر این نکته را نیز در اینجا الزامی میدانیم که در پشت آنتنها هیچ محصولی نگذارید.
درب خروجی و فاصله آن تا میز فروش
سعی کنید تا حد امکان فاصله میزهای فروش و پارتیشن بندی قفسههای فروش را تا دربهای خروجی که معمولا همه دزدگیرهای فروشگاهی در آنجا قرار دارند، بیشتر کنید ولی اگر مجبور شدید فاصله میز تا درب کم باشد، سعی شود تا حد ممکن تگها در کشوی میز قرار داده نشوند زیرا وجود تگ بیشتر در کنار هم باعث ایجاد فرکانس قوی شده که باعث ایجاد آلارم میشود.
حساسیتهای آنتنهای تک پایه و دوپایه
حساسیت فرکانسی آنتنهای تک پایه بیشتر از دوپایه است. همچنین در قرار دادن محصولات فروشگاه و میز فروش به حریم آنتن و حساسیت آن توجه داشته باشید.
کابلهای برق و فاصله آنها از گیت فروشگاهی
اگر آنتنهای دزدگیر فروشگاهی از کنار کابل برق عبور کنند، در عملکرد دزدگیر فروشگاهی نویز ایجاد میشود. حداقل باید ۵۰ سانتیمتر دستگاه از کابل برق فاصله داشته باشد.
تغییر ندادن گیت فروشگاهی در زمان روشن بودن آن
از جا زدن و بیرون کشیدن کابلهای وصل و سوکت باکس الکتریکی در زمان روشن بودن دستگاه خودداری کنید زیرا موجب سوختن دستگاه و یا آسیب جدی به آن وارد میشود.
فاصله اشیاهای فلزی از گیت فروشگاهی
اشیای فلزی همچون آبسردکنهای فلزی، کپسولهای آتش نشانی، دستگاههای هواساز و .. و یا هرگونه وسایلی که سیم پیچ و موتور درونش باشد، حداقل باید حدود ۵۰ سانتیمتر از گیت فروشگاهی فاصله داشته باشد. در صورت رعایت نکردن این نکته عملکرد دستگاه کاهش پیدا میکند.
از کار افتادن دزدگیر فروشگاهی و عوامل ایجاد کننده آن
از مهمترین عواملی که موجب از کار افتادن و خرابی گیتهای فروشگاهی میشود، قطع شدن کابلها و آسیب دیدن آنها است. ممکن است که در جابهجایی این نکته رخ داده باشد، در نتیجه باید در هنگام جابهجایی به این نکته توجه داشته باشید.
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