ضرورت ترویج احسان و نیکوکاری در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در همایش ملی مددکاری اجتماعی و توسعه پایدار با بیان اینکه مددکاران می‌توانند بدون چشمداشت دیگران را برای خودشان بخواهند، گفت: کف و سقف اخلاق، عدالت و احسان است؛ جامعه نیازمند هر دو می‌باشد و فرهنگ احسان و نیکوکاری باید به جد در میان آحاد جامعه ترویج شود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت:در اصل احسان و نیکوکاری ۴ اصل گنجانده شده که اول اصل پرهیزی است دوم اصل دفاعی اصل سلبی و اصل ایجابی است که مددکاران اجتماعی اصل ۲ و ۳ و ۴ را پیگیری می‌کنند و مبنای کار خود قرار می‌دهند و این اصول سه گانه را به شکل ویژه می‌پردازند.

صادقی با تاکید بر اینکه کار مددکاران اجتماعی فوق العاده اخلاقی است، اظهارداشت: و صروری است که مددکاران اصول فوق را مدنظر قرار دهند.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی در رابطه با پیشنهاد معاونت فرهنگی قوه قضاییه برای در نظر گرفتن مجازات های جایگزین حبس به قضات گفت:در این رابطه چند برنامه را دنبال می کنیم که یکی از آنها این است که قضات کمتر به سمت صدور حکم حبس بروند در ابتدا کار مبنایی انجام شود تا تفکر حقوق دانها تغییر پیدا کند.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که این تفکر درست شود و سپس در حوزه قانون گذاری قوانین را اصلاح کنیم و زمانی که این فکر در دانشگاه ایجاد شود و انها در زمینه این که مجازات دیگری تئوری پردازی کردند می توانیم به سمت مجازات های دیگری مانند مجازات بدنی برویم و ما به شدت از ان دفاع می کنیم و کاملا هم معقول و اثر بخش می دانیم هر چند فرهنگ روشن فکرانه غرب مجازات های بدنی را نمی پذیرد و آن را ضد حقوق بشر می داند.