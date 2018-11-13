مرکل در پارلمان اروپا سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان قرار است امروز با حضور در پارلمان اروپا به ایراد سخنرانی بپردازد.

بر اساس اعلام دفتر صدر اعظم آلمان وی در نظر دارد در سخنرانی امروز خود در صحن پارلمان اروپا با توجه به انتخابات آتی اروپا درباره آینده اتحادیه اروپا مطالبی را عنوان کند. اعمال پاره ای اصلاحات در اتحادیه اروپا از دیگر محورهای سخنرانی امروز مرکل در استراسبورگ خواهد بود.

این در حالی است که برخی از کارشناسان و صاحبنظران سیاسی ضمن ابراز امیدواری در خصوص تحقق ارتش اروپایی خواهان نزدیکی بیشتر برلین و پاریس در این زمینه هستند.

کارشناسان معتقدند که مرکل و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه می توانند به واسطه مذاکرات منسجم و برنامه ریزی شده زمینه تحقق ارتش اروپایی را فراهم آورند.