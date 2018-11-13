دو پیروزی تیم والیبال شهرداری قزوین در اردوی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری قزوین که خود را برای حضور در لیگ یک والیبال کشور آماده می کند در دو دیدار دوستانه خود در یزد، با نتیجه ۳ بر صفر از سد تیم دسته اولی خاتم جوان اردکان گذشت.

تیم شهرداری را حسن شاهسون، محمد جعفری، اسدالله شاهمرادزاده، حبیب خلج و سعید بهرامی بعنوان کادر فنی همراهی می کنند.

تساوی تیم فوتبال کاسپین در بازی خانگی

در ادامه رقابت های هفته نهم لیگ دو فوتبال کشور، تیم فوتبال کاسپین قزوین در بازی خانگی برابر تیم خوشه طلایی ساوه صدرنشین گروه یک مسابقات به تساوی ۱-۱- رسید.

سعید دقیقی گل اول بازی و کاسپین قزوین را به ثمر رساند.

تیم فوتبال کاسپین با این تساوی ۹ امتیازی شد و در جایگاه هشتم گروه شمال قرار گرفت.

تساوی تیم فوتبال سفیر آبیک در لیگ سه

در ادامه رقابت های هفته هشتم فوتبال دسته سوم کشور تیم سفیر نوین آبیک در بازی خارج از خانه برابر برق آرا البرز به تساوی ۱-۱ رسید.

تیم سفیر آبیک با این تساوی ۱۳ امتیازی شد و در مکان پنجم گروه قرار گرفت.

تیم فوتسال شهرداری ۹ آذر به میدان می رود

در آغاز نیم فصل دوم مسابقات فوتسال دسته اول باشگاه های کشور تیم شهرداری قزوین جمعه نهم آذر در بازی خارج از خانه به مصاف ایرالکو اراک می رود.

این بازی از ساعت ۱۵ در سالن شرکت آلومینیوم استان مرکزی برگزار می شود.

تیم فوتسال شهرداری قزوین با ۷ امتیاز در مکان هفتم گروه دو این رقابتها قرار دارد.

رقابت های والیبال دسته دو کارگری استان برگزار می شود

این رقابت ها با حضور ۱۰ تیم در دو گروه و از ۱۰ آذر آغاز می شود.

در گروه یک این رقابت ها تیم های شرکت گاز، محب قزوین، اجرائیات البرز، سازمان مدیریت پسماند و رینگ خودرو پارس و در گروه دو تیم های آتش نشانی قزوین، توزیع برق استان، آتش نشانی الوند، سندن ایرانیان و نیروگاه شهید رجایی برگزار خواهد شد.

مسابقات والیبال دسته دو کارگران استان در سالن بانک تجارت برگزار خواهد شد.