اختلال گسترده در خدمات گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، از جمله خدمات گوگل که دیروز برای کاربران قابل استفاده نبود، می توان به خدمات جستجو و همین طور خدمات میزبانی کلود اشاره کرد.

اختلال در خدمات گوگل به مدت دو ساعت به طول انجامید و در حدود ساعت ۵:۳۰ دقیقه بعداز ظهر به وقت محلی در آمریکا پایان یافت.

بررسی های اولیه که در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد ترافیک سرقت شده اینترنت از طریق برخی شرکت های مخابراتی چینی و روسی مسیریابی می شدند و همین امر گمانه زنی در مورد هویت خرابکاران اینترنتی را متوجه دو کشور مذکور کرده است.

گوگل وقوع اختلال عمدی در خدمات خود را تایید کرده و می گوید این کار ناشی از خرابکاری خارجی بوده است. بررسی های موسسه امنیتی ThousandEyes نشان می دهد اختلال صورت گرفته در گوگل در روز دوشنبه از نظر شدت گستردگی کم نظیر بوده است.

این موسسه هشدار داده که اقداماتی از این دست با هدف جاسوسی و سرقت اطلاعات مالی صورت می گیرد و در آینده هم ممکن است تکرار شود.