https://mehrnews.com/x3cGkY ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱ کد مطلب 6901256 استانها گلستان استانها گلستان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱ اجتماع شبانه گرگان؛ روایت ماندگار از حضور مردمی گرگان- حضور پرشور مردم گرگان در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنهای از همراهی و انسجام مردمی را به نمایش گذاشت. دریافت 6 MB کد مطلب 6901256 کپی شد مطالب مرتبط بایسته های عکاسی اربعین برای روایت بزرگترین اجتماع امت امام حسین(ع) خالدی: ۸۵۰۰ نیروی هلال احمر در اربعین به زائران خدمترسانی میکنند صد و چهل و نهمین شب حضور زنجانیها در میدان زنجانی ها از حماسه حضور در میدان میگویند آوج در یکصد و پنجاهمین شب؛ اجتماع مردم، تجدید پیمان با آرمانها صد و چهل و نهمین شب بعثت مردم خمین در میدان حماسه برچسبها گلستان گرگان تجمع مردمی
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