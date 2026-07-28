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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۱

اجتماع شبانه گرگان؛ روایت ماندگار از حضور مردمی

اجتماع شبانه گرگان؛ روایت ماندگار از حضور مردمی

گرگان- حضور پرشور مردم گرگان در اجتماع شبانه، بار دیگر صحنه‌ای از همراهی و انسجام مردمی را به نمایش گذاشت.

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کد مطلب 6901256

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