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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۶

مشاور امنیت ملی عراق خبر داد:

بازداشت هسته‌های وابسته به اوکراین و عامل حمله به تأسیسات عراق

بازداشت هسته‌های وابسته به اوکراین و عامل حمله به تأسیسات عراق

مشاور امنیت ملی عراق اعلام کرد که سرویس امنیتی این کشور چند هسته وابسته به اوکراین را که در حملات به برخی تأسیسات داخل عراق دست داشته‌اند، بازداشت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری شفق نیوز، قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی عراق، اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور چند هسته فعال در راستای منافع اوکراین را در داخل خاک عراق بازداشت کرده‌اند که در چند عملیات حمله علیه برخی تأسیسات در عراق دست داشتند.

وی در گفت‌وگو با برنامه «حوار مع زینب ربیع» (گفت وگو با زینب ربیع) که از شبکه «دجله» پخش شد، فاش کرد: ما یک واحد اطلاعاتی ویژه برای تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اختیار داریم که به این نتیجه رسیده که اوکراین در حال دخالت در عراق است.

العبودی افزود: چند گروه محدود را که در داخل خاک عراق عملیات حمله انجام داده و شماری از تأسیسات را هدف قرار داده بودند، بازداشت کردیم و آنها در جریان بازجویی اعتراف کردند که برای اوکراین فعالیت می‌کردند.

وی بدون اشاره به تأسیسات هدف قرار گرفته یا اینکه آیا این گروه‌ها عملیاتی خارج از مرزهای عراق نیز انجام داده‌اند یا خیر، تأکید کرد که پرونده حملات در داخل عراق بسیار پیچیده است و برای تعیین مسئولیت به این طرف یا آن طرف، به تحقیقات بیشتری نیاز هست.

کد مطلب 6901212

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    نظرات

    • DE ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      3 0
      پاسخ
      اوکراین اگه میتونه بره خاگ خودA رو از روسیه پس بگیره .
    • علی IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      1 1
      پاسخ
      دیگه اوکراینم آمده قاطی آدما!

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