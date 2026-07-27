گزینه جانشین طارمی در المپیاکوس پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو پرونده مهم که میتوانند تأثیر مستقیمی روی برنامه نقلوانتقالاتی المپیاکوس داشته باشند، این روزها در کانون توجه قرار گرفتهاند. از یک سو کانزاسسیتی آمریکا با جدیت به دنبال بازگشت برای جذب آندره لوئیس است و از سوی دیگر واسکو دوگاما برزیل، مهدی طارمی مهاجم ایرانی را زیر نظر گرفته است.
رسانه «alphanews» یونان در این رابطه نوشت: باشگاه کانزاسسیتی که در لیگ حرفهای آمریکا (MLS) فعالیت میکند، پیش از این پیشنهادی ۱۷.۵ میلیون یورویی برای جذب مهاجم برزیلی ارائه داده بود، اما نتوانست موافقت المپیاکوس را جلب کند.
طبق اطلاعات منتشرشده، این تیم آمریکایی آماده است پیشنهاد خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و مبلغ این انتقال ممکن است حتی به ۲۴ میلیون یورو برسد؛ موضوعی که میتواند شرایط آینده آندره لوئیس را تغییر دهد.
در همین حال، مدیران المپیاکوس منتظرند تا مشخص شود آیا علاقه کانزاسسیتی به یک پیشنهاد رسمی تبدیل خواهد شد یا خیر. پیشنهادی با چنین ارقامی نمیتواند نادیده گرفته شود، اما این موضوع به معنای تصمیم قطعی برای فروش این بازیکن نیست.
کانزاسسیتی همچنان برای جذب مهاجم برزیلی اصرار دارد و انتظار میرود به زودی با شرایط جدید دوباره وارد مذاکره شود. در همین حال، آندره لوئیس همچنان در برنامههای المپیاکوس برای فصل جدید قرار دارد و در تمرینات آمادهسازی و نخستین دیدارهای رسمی فصل حضور خواهد داشت.
جدایی طارمی، معادلات خط حمله المپیاکوس را تغییر میدهد
در صورتی که توافقی میان طارمی و واسکو دوگاما حاصل شود، المپیاکوس برای جذب یک مهاجم جدید اقدام خواهد کرد؛ بازیکنی که ویژگیهای متفاوتی داشته باشد و تنها به گلزنی محدود نشود.
خوزه لوئیز مندیلیبار سرمربی المپیاکوس از مهاجمان تیمش علاوه بر گلزنی، توانایی خلق موقعیت، سرعت و بهخصوص پرس شدید از خط حمله را انتظار دارد.
بازیکنی که این باشگاه به دنبال آن است، بیشتر به ویژگیهایی شباهت دارد که بابی کوستولاس مهاجم جوان سابق المپیاکوس در اختیار این تیم قرار داده بود؛ یک مهاجم پرتحرک که بتواند در روند بازیسازی مشارکت کند و فشار موثری روی مدافعان حریف وارد کند.
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