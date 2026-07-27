قرارگاه خاتم: اقدام به محاصره ایران به منزله توسعه جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن هشدار قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتی های تجاری و نفتکش ایران در آبهای ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است.
هشدار میدهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی میگردد و همانطور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بیپاسخ نمیگذارند و با آن برخورد خواهند کرد.
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