قرارگاه خاتم: اقدام به محاصره ایران به منزله توسعه جنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن هشدار قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتی های تجاری و نفتکش ایران در آب‌های ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است.

هشدار می‌دهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی می‌گردد و همان‌طور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بی‌پاسخ نمی‌گذارند و با آن برخورد خواهند کرد.