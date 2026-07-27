  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

قرارگاه خاتم: اقدام به محاصره ایران به منزله توسعه جنگ است

قرارگاه خاتم: اقدام به محاصره ایران به منزله توسعه جنگ است

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا هشدار داد: اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ است و نیروهای مسلح هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بی‌پاسخ نمی‌گذارند و با آن برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن هشدار قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتی های تجاری و نفتکش ایران در آب‌های ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است.

هشدار می‌دهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی می‌گردد و همان‌طور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بی‌پاسخ نمی‌گذارند و با آن برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6901170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حفظ دستاوردهای انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون و وحدت و هسته ای و تمامیت عرضی و حاکمیت باید توجه شود و شش دانگ حواس ها جمع باشد زنده و پاینده ایران و ایرانیان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها