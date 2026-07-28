امام جمعه گناوه: نماز جمعه ذکر خدا و محور وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی‌حسینی دوشنبه شب در اجتماع حماسی و پرشور مردم دریادل گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام این شهر همزمان با پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با گرامیداشت این ایام اظهار کرد: امروز در تقویم نظام مقدس اسلامی به عنوان روز نماز جمعه نامگذاری شده است که یکی از مهمترین برکات و ثمرات نظام مقدس اسلامی به شمار می آید.

امام جمعه گناوه افزود: امام خمینی (ره) نماز جمعه را در رأس همه امور دانستند و این سخن، بیانگر جایگاه رفیع این فریضه الهی در نظام اسلامی است.

وی با اشاره به تاریخچه تشریع و وجوب نماز جمعه افزود: در این زمینه دو نقل وجود دارد و برخی معتقدند نماز جمعه در شب معراج بر پیامبر اکرم (ص) واجب شد اما به دلیل شرایط خاص شهر مکه و وجود دشمنان ، امکان اقامه آن در مکه فراهم نشد و برخی هم معتقدند پس از هجرت آن حضرت به مدینه نماز جمعه بر پیامبر (ص) تشریع شد.

امام جمعه گناوه ادامه داد: نخستین نماز جمعه پیش از هجرت پیامبر اسلام (ص) ، به دستور ایشان توسط «مصعب بن عمیر» در مدینه اقامه شد و پس از هجرت نیز پیامبر اکرم (ص) این سنت بزرگ اسلامی را در مدینه بنیان نهاد.

ساخت مسجد و اقامه نماز جمعه نخستین اقدامات پیامبر در مدینه

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با بیان اینکه نخستین اقدام پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت از مکه، ساخت مسجد قبا بود، تصریح کرد: مسجد، محور فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی مسلمانان قرار گرفت و پس از آن نیز مسجدالنبی به عنوان مرکز اداره جامعه اسلامی بنا شد.

وی افزود: خداوند در قرآن کریم از مسجد قبا به عنوان مسجدی که بر پایه تقوا بنا شده یاد می‌کند و در مقابل، مسجد ضرار را نماد تفرقه، نفاق و کفر معرفی کرده است.

نماز جمعه، ذکر خدا و محور وحدت مسلمانان

امام جمعه گناوه با استناد به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَیٰ ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ»، گفت: خداوند نماز جمعه را «ذکرالله» معرفی کرده و مؤمنان را به شتاب برای حضور در این فریضه و رها کردن معاملات هنگام اقامه نماز فراخوانده است.

وی خاطرنشان کرد: به تعبیر فرمایش امام شهید، نماز جمعه قرارگاه فرهنگی است، قرارگاه تقوا، ایمان، بصیرت و وحدت است و حضور مردم در این آیین عبادی ـ سیاسی، موجب اقتدار جامعه اسلامی و ناکامی توطئه‌های دشمنان خواهد شد و باید قدر این قرارگاه را بدانیم.

امام جمعه گناوه از همه کسانی که در تقویت قرارگاه نماز جمعه همکاری و تلاش می کنند تقدیر کرد .

عملیات مرصاد نماد شکست منافقین بود

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با گرامیداشت سالروز عملیات بزرگ مرصاد اظهار کرد: پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، منافقین با تصور اینکه ملت ایران از نظام اسلامی فاصله گرفته‌اند، با حمایت رژیم بعث عراق به ایران اسلامی حمله و وارد بخش هایی از کشور شدند، اما با رشادت نیروهای مسلح و مردم، در عملیات مرصاد شکست سنگینی خوردند.

وی بیان کرد: جوانان باید تاریخ دفاع مقدس و این عملیات ها را مطالعه کنند و با آنها آشنا شوند.

وی یاد و خاطره شهدای عملیات مرصاد، شهید سپهبد علی صیاد شیرازی و همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای شهرستان گناوه را گرامی داشت.

دشمن در برابر ملت ایران شکست خورده است

امام جمعه گناوه با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر گفت: دشمنان جمهوری اسلامی همواره در محاسبات خود نسبت به ملت ایران دچار اشتباه شده‌اند و به همین دلیل نیز همیشه در برابر این ملت شکست خورده اند .

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: امروز نیز به برکت هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، ایستادگی ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح، نقشه‌ها و توطئه های دشمن با شکست مواجه شده است.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم، اعضای ستاد نماز جمعه، سپاه، اداره تبلیغات اسلامی و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، ابراز امیدواری کرد با حفظ وحدت، بصیرت و حضور پرشور مردم در صحنه، عزت و اقتدار نظام اسلامی بیش از پیش تقویت شود.

در این مراسم سرهنگ اسکندری فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) ناحیه به پاس تلاش های ارزشمند حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در سنگر امامت جمعه، از وی تجلیل کرد.

در این اجتماع پرشور و حماسی مردمی برنامه های مختلف فرهنگی و معنوی همانند شب های گذشته اجرا شد و دریادلان گناوه ای بار دیگر بر حمایت خود از انقلاب اسلامی و حفظ آرمان های شهدا و امام شهید امت و پشتیبانی از نیروهای مسلح و بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب تاکید کردند.