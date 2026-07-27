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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

خوزستان در کالابرگ الکترونیک رتبه سوم کشور را دارد

خوزستان در کالابرگ الکترونیک رتبه سوم کشور را دارد

اهواز - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در استان از طرح کالابرگ الکترونیک بهره‌مند هستند و خوزستان، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ظفری پور عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خوزستان بیان کرد: فروشگاه‌های گسترده ای در خوزستان به طرح کالا برگ الکترونیک پیوسته اند و بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در استان از مزایای این طرح برخوردار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ هزار فروشگاه در استان به شبکه ملی کالابرگ الکترونیک متصل هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۶۴۴ فروشگاه به‌ صورت زنجیره‌ای در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی ادامه داد: از نظر تعداد فروشگاه‌های متصل به طرح کالابرگ، خوزستان جایگاه سوم در سطح کشور را به خود اختصاص داده که این موضوع در سهولت دسترسی شهروندان به اقلام اساسی نقش بسزایی ایفا می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به جنگ تحمیلی دوم و سوم، تصریح کرد: در این ایام با وجود تمامی فشارها و محدودیت‌ها، خوزستان در زمینه تامین کالاهای اساسی و مدیریت شبکه توزیع سرآمد بوده و در این خصوص وقفه ای ایجاد نشد.

ظفری پور عنوان کرد: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای کمک به بهبود وضعیت تغذیه کودکان، مبالغ ویژه‌ای به کارت سرپرست خانوارهای دهک های اول تا پنجم واریز می‌شود تا از بروز سوءتغذیه جلوگیری شود.

کد مطلب 6901088

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