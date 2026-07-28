استاندار بوشهر: توسعه پایدار نیازمند پیوند صنعت، آموزش و بازار کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی و اقتصادی استان بر ضرورت توسعه مهارت آموزی، صیانت و ارتقای اشتغال پایدار و افزایش نقش مشارکتی بنگاه‌های اقتصادی در تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص بومی استان تاکید کرد.

وی با تأکید بر مشارکت در اجرای برنامه‌های مهارتی و توانمندسازی جوانان استان افزود: توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، تقویت هنرستان‌های جوار صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای طرح‌های اشتغال زا مورد تاکید قرار دارد.

استاندار بوشهر بر لزوم افزایش سرمایه‌گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های تابعه در پروژه‌های پیشران، اشتغال‌زا و توسعه‌ای استان بوشهر تاکید کرد.

زارع با بیان اینکه توسعه پایدار استان نیازمند پیوند موثر و بیشتر میان صنعت، آموزش و بازار کار است، خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مهارت آموزی و آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی نیروی انسانی بومی شد.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های وارد شده به برخی اماکن و زیرساخت‌های استان و صنایع در پی تجاوز دشمن تصریح کرد: مساعدت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تسریع در بازسازی این صنایع می‌تواند موجب بازگشت سریع‌تر این واحدها به چرخه تولید و پایداری اشتغال موجود شود.

احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تقدیر از فعالیت‌های استاندار بوشهر در زمینه حمایت از پایداری تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی گفت: بزودی با سفر به استان، بصورت میدانی، ابعاد خسارت‌ها، نیازهای موجود و روند بازسازی صنایع استان را مورد بازدید و بررسی قرار خواهم داد.