به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه با تکرار ادعاهای خود در خصوص رایزنی با تهران با هدف تلاش برای مهار قیمت نفت که در پی تجاوز پرهزینه به ایران با آن مواجه شده است، مدعی شد: ما در حال حاضر با ایران گفتگو می‌کنیم و مذاکرات به خوبی پیش می‌رود! در خصوص ایران، هماهنگی نزدیکی با اسرائیل داریم. از دارایی‌ های مسدود شده ایران برای جبران خسارات وارده به کشتی‌ ها در تنگه هرمز بر اثر حملات ایران استفاده خواهیم کرد.

ترامپ سپس در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود مقابل ایران مدعی شد: من از پوتین درباره ارائه تصاویر ماهواره‌ای به ایران سؤال خواهم کرد. کارخانه‌ها و تجهیزات بسیاری در حال ساخت هستند؛ به‌ویژه سامانه‌های «پاتریوت» که تولید آن‌ها در جریان است و این سامانه در حال استقرار است. ما موجودی زیادی داریم. در حال حاضر، هر یک از پیمانکاران ما مشغول ساخت ۴ تا ۵ کارخانه هستند. وضعیت بسیار خوبی داریم، اما خب، در مورد برخی از تجهیزات پیشرفته‌تر، قطعاً دوست داریم تعداد بیشتری در اختیار داشته باشیم. بایدن بخش زیادی از آن‌ها را واگذار کرد. ... ما در حال حاضر با حوثی‌ها (یمنی ها) درگیر نیستیم، اما اگر آن‌ها به مشکل تبدیل شوند، ممکن است ناچار به مداخله شویم!

رئیس‌ جمهور آمریکا که می کوشد گزارش محافل رسانه ای در جهان و کشورش پیرامون کاهش میزان تسلیحات به دلیل جنگ با ایران را کم اهمیت جلوه دهد، ادعا کرد: مهمات فراوانی داریم و مایلم مقدار بیشتری نیز تهیه کنم! بایدن کمک‌های بسیاری به اوکراین کرد و ما در حال تقویت آن هستیم. اوباما مهمات نخرید. ما خیلی کم داشتیم و من ساختمش! به محض اینکه من رفتم، بایدن مقدار زیادی از آن را به اوکراین داد. منظورم اعدادی است که هیچ کس قبلاً ندیده است!

ترامپ که نمی تواند سرسپردگی اش به لابی های پرنفوذ صهیونیستی را مخفی نگه دارد، در خصوص اینکه «آیا نتانیاهو می‌خواهد شما با ایران به توافق برسید، یا می‌خواهد به حملات خود ادامه دهید؟»، مدعی شد: بی‌بی عالی است. وضعیت ایران اکنون ۸ درصد آن چیزی است که ۴ ماه پیش بود! اگر آمریکا نبود، اسرائیل نمی توانست به حیات خود ادامه دهد. اختلاف جزئی‌ با نتانیاهو داریم، اما خب، خیلی به هم نزدیکیم.

خبرنگاری از ترامپ پرسید: آیا چین از آمریکا دزدی می‌کند؟، که وی پاسخ داد: آن‌ها ما را زیر نظر دارند و ما هم آن‌ها را زیر نظر داریم.

وی افزود: ترکیه متحد خوبی است و هیچ‌ کس به من دیکته نمی‌ کند که چه تجهیزات نظامی‌ را باید به آنکارا بفروشیم. ترکیه کشور بسیار قدرتمندی است؛ کشوری عظیم با ارتشی بسیار بزرگ. ارتش آن‌ها از تجهیزات فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند.

رئیس‌ جمهور آمریکا درپاسخ به سئوالی با این مضمون که «آیا در مورد پیمان ابراهیم، نشانه‌ای از سوی عربستان سعودی مبنی بر اینکه به آن خواهند پیوست، دریافت کرده‌اید؟»، مدعی شد: ما در این باره صحبت نکرده‌ایم.

این مقام آمریکایی ادعا کرد: روس‌ها تجهیزات زیادی به ونزوئلا دادند. ونزوئلا تماماً از تجهیزات روسی استفاده می‌کرد. نتیجه‌اش چه شد؟ چندان خوب نبود!