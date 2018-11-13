شهریار داری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خالص ترین گوگرد کشور در پالایشگاه گاز ایلام تولید می شود، گوگرد تولیدی این شرکت علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شود.

وی افزود: این گوگرد خلوص ۹۹.۹۸ را دارا بوده و یکی از خالص ترین گوگردهای تولیدی کشور است.

داری پور عنوان کرد: در نیمه اول امسال ۳۴ هزار تن گوگرد تولید کردیم و از این میزان ۲۶ هزار تن صادرات انجام دادیم که از محل این صادرات ارز قابل ملاحظه ای را برای کشور به دست آمده است.

داری پور با اشاره به اینکه در این شرکت پنج محصول گاز شهری اتان،گاز مایع خام، میعانات گازی و گوگرد تولید می‌شود، اظهار داشت: از این تعداد محصول تولیدی سه محصول اتان گاز مایع خام و میعانات گازی خوراک پتروشیمی ایلام است که تا راه اندازی کامل این شرکت به سایر مبادی ارسال می شود.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام افزود: این شرکت علاوه بر ۸۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم برای تعدادی نیز به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی در پی داشته است.