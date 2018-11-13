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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

فرمانده انتظامی ملایر عنوان کرد:

کشف ۶ تن چوب قاچاق در شهرستان ملایر

کشف ۶ تن چوب قاچاق در شهرستان ملایر

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر، از کشف ۶ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز از یک دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان ملایر با کنترل محورهای مواصلاتی منهتی به شهرستان، به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این کامیون، ۶ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال که از شهرستان رشت بارگیری و در حال انتقال به یکی از استان‌های همجوار بود کشف و یک نفر متهم در این خصوص به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس شهرستان ملایر گفت: از شهروندان در خواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند و پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص عملکرد پلیس از طریق سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

کد مطلب 4457303

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