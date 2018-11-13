تشکیل ارتش اروپایی باید زود اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در سخنانی به هنگام بازدید از نظامیان کشورش در مالی اظهار داشت: تاسیس ارتش اروپایی و فعالیت های آتی آن می تواند نه تنها در خصوص افزایش امنیت کشورهای اروپایی بلکه در حل بحران های بین المللی نیز تاثیر بسزایی برجای بگذارد.

وی با اشاره به حمایت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه از پروژه ارتش واحد اروپایی گفت: فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور مهم اروپایی که توان دفاعی نسبتا بالایی دارند می توانند در سایه مشارکت با یکدیگر و در پیش گرفتن برنامه های منجسم کاری مسیر تحقق ارتش اروپایی را هموار کنند.

وزیر دفاع آلمان با تاکید بر لزوم حمایت کشورهای اروپایی از تاسیس ارتش اروپایی خاطر نشان کرد: به نتیجه رسیدن این پروژه می تواند تبعات مثبت امنیتی را برای تمام کشورهای اروپایی به همراه داشته باشد.

فون در لاین همچنین اظهار داشت: من از اتحادیه اروپا می خواهم تا پیش از اتلاف وقت تاسیس و راه اندازی ارتش واحد اروپایی را در دستور کارهای اجرایی خود قرار دهد.