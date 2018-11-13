مدال آوران کاراته قزوین مورد استقبال قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از مدال آوران کاراته در رقابتهای جهانی روز سه شنبه با حضور عباس علایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان و جامعه بزرگ کاراته استان در مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین برگزار شد.

در این مراسم از بهمن عسگری و علی اصغرآسیابری دارندگان ۳ مدال طلای رقابت های کاراته قهرمانی بزرگسالان جهان در کشور اسپانیا تجلیل شد.

سه نشان کاراته کاهای قزوینی در رقابت های قهرمانی جهان

تیم ملی کاراته کشورمان با حضور بهمن عسگری و علی اصغر آسیابری، علاوه بر نایب قهرمانی مجموع برای سومین بار متوالی عنوان قهرمانی جهان را کسب کرد.

در پایان بیست و چهارمین دوره رقابت های کاراته قهرمانی جهان در اسپانیا، بهمن عسگری۲ مدال طلا در بخش انفرادی و تیمی کسب کرد و علی اصغر آسیایی هم به نشان طلای تیمی دست یافت.

استان قزوین با حضور محمد صادق بابایی به عنوان پزشک تیم ملی، سه نماینده در اسپانیا داشت.