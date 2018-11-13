به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از طرح های موفق اجرا شده در این نهاد با سابقه بیش از ۲۰ سال، طرح اکرام ایتام است که توانسته بخش عمده‌ای از جامعه خیرین استان را به خود جذب کند.

وی اضافه کرد: در این طرح که برخاسته از نگاه اعتقادی و بینش عمیق مردم به آموزه های دینی است، خیرین اقدام به حمایت مالی از یک تا چند یتیم می کنند و وجوهات خود را به حساب ایتام واریز و کمک های غیرنقدی را با همکاری کمیته امداد به خانواده های ایتام پرداخت می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: افزایش اعتماد عمومی مردم به نهاد کمیته امداد سبب شده که سالانه شاهد ارتقای سطح کمک های آنان به جامعه مددجویی باشیم به گونه ای که در هفت ماه نخست امسال شاهد افزایش ۱۲۴ درصدی کمک های حامیان خیر در طرح اکرام نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

لطفی بیان کرد: در هفت ماه امسال، خیرین نیکوکار در استان بوشهر در قالب طرح اکرام ایتام، هفت میلیارد تومان به ایتام تحت پوشش این نهاد کمک کنند.

وی ادامه داد: طرح اکرام ایتام مطابق و متناسب با سیره نبوی استا و با وجود گرانی های موجود، مردم نیکوکار و خیر استان خود را مکلف به دستگیری از ایتام می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد: طرح اکرام برنامه ای انسان دوستانه است که برای یاری وحمایت کودکان بی سرپرست طراحی شده و به اجرا درآمده است که براساس این طرح هر فرد حقیقی یا حقوقی کفالت مادی و معنوی یک یا چند نفر از ایتام واجد شرایط مورد حمایت مادی و معنوی حامیان خیًر که آمادگی خود را جهت رسیدگی و معاضدت ایتام اعلام نموده اند ، قرار می گیرند.