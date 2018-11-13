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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۰۲

در واکنش به ایده ارتش اروپایی صورت گرفت؛

حمله دوباره ترامپ به ماکرون در توئیتر: به ناتو پول می‌دهید یا نه!

حمله دوباره ترامپ به ماکرون در توئیتر: به ناتو پول می‌دهید یا نه!

رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی بار دیگر طرح رئیس جمهور فرانسه برای ایجاد ارتش واحد اروپایی را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این پیام که در صفحه وی در توئیتر منتشر شده در انتقاد از طرح رئیس جمهور فرانسه می نویسد: امانوئل ماکرون پیشنهاد داده که ارتش مورد نظر وی برای حفاظت از اروپا در برابر آمریکا، چین و روسیه تشکیل شود. اما این آلمان بود که جنگ جهانی اول و دوم را آغاز کرد. آلمان برای فرانسه چه کار کرد؟ قبل از اینکه آمریکا به کمک فرانسه بیاید آنها (فرانسوی ها) شروع به آموختن از آلمانی ها در پاریس کرده بودند. به ناتو پول می دهید یا نه!

ترامپ چند روز قبل و پیش از سفر به پاریس برای شرکت در مراسم یادبود یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول، در انتقاد از طرح ماکرون برای تشکیل ارتش واحد اروپایی، این ایده را توهین آمیز خوانده بود.

کد مطلب 4457558
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • جواد IR ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      0 1
      پاسخ
      بدون آمریکا هیچکدومشون هیچ پوخی نیستند

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