اظهار نظر «استالینی» رئیس سازمان فضایی روسیه درباره تست تجهیزات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرس تکنیکا، این درحالی است که فضاپیمای Federatsiya که به معنای فدراسیون نیز است، نخستین ماموریت خود برای حمل فضانوردان را در ۲۰۲۴ انجام خواهد داد.

پروژه مذکور که قبلا PPTS نیز نامیده می شد، مربوط به توسعه نسل جدید فضاپیماهایی است که می توانند چند ماموریت را انجام دهند. این پروژه یک دهه قبل آغاز شد. اما همواره با تاخیرهایی روبرو شده و اکنون به نظر نمی رسد بتواند زودتر از ۲۰۲۳ میلادی انسان را به فضا ببرد.

درهمین راستا دیمیتری روگوزین مدیر سازمان فضایی روسیه در نشستی که با شرکت RCS Energia داشت، در پاسخ به پیشنهاد یکی از مهندسان درباره کاهش تعداد تست ها برای صرفه جویی در زمان، به داستانی از جوزف استالین اشاره کرد.

به گفته رئیس سازمان فضایی روسیه هنگامیکه یک وسیله نقلیه زرهی که ادعا می شد ضدگلوله است به استالین نمایش داده شد، او طراح آن را به داخل وسیله نقلیه زرهی فرستاد و با مسلسل به آن شلیک کرد.

این اظهار نظر با خنده های عصبی حاضران روبرو شد. هنوز مشخص نیست اظهار نظر روگوزین جدی بوده است یا خیر.

البته سخنگوی سازمان فضایی روسیه اعلام کرده این اظهار نظر نباید به معنای واقعی کلمه برداشت شود. بلکه منظور روگوزین آن بود که طراح فضاپیما باید شخصا مسئولیت نتایج را برعهده گیرد.