هدف از راهیان نور دانش آموزی یادآوری دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجید شرفی صبح امروز در مراسم بدرقه کاروانهای راهیان نور این شهرستان اظهار کرد: اعزام دانش آموزان به مناطق جنگی کاری ارزشمند است که توسط سپاه پاسداران انجام می شود.

وی افزود: اجرای طرح اردوهای راهیان نور بهترین فرصت برای شناخت بیشتر از دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از نسل قبلی به نسل جدید است.

امام جمعه شادگان با اشاره به هجمه وسیع تبلیغاتی دشمن علیه نظام گفت: امروز دانش آموزان در سنگر علم و دانش نقش بسیار مهمی در خنثی سازی توطئه های دشمنان نظام و انقلاب بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: درهشت سال دفاع مقدس رزمندگان، شهدا و جانبازان با رشادت ها و جوانمردی‌های خود در مقابل دشمنان ایستادند و افتخارات بسیاری را برای ملت و کشورمان آفریدند.

حجت الاسلام شرفی در پایان گفت: ملت ما با اتحاد، همدلی، یکرنگی و عهدی که با شهدا بسته‌اند، در برابر دشمن ایستادند و دانش آموزان به عنوان سفیران شهدا می‌توانند زمینه‌ساز خوبی برای ایجاد اتحاد و همدلی باشند.