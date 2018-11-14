افزایش ۲۵ درصدی تصادفات درون شهری گلستان/ ۷۰۰۰ خودرو جدید پلاک شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب شرافتی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: رسانه نقش بی بدیل و غیرقابل انکاری در مباحث راهنمایی و رانندگی و فرهنگ سازی دارد.

وی افزود: اداره فرهنگ و آموزش در راهنمایی و رانندگی برای مباحث آموزشی و جلوگیری از تصادفات ایجاد شده است.

شرافتی ادامه داد: در سال ۹۱ تا ۹۶ در حوزه تصادفات درون شهری در تعداد جانباختگان روند کاهشی را شاهد بودیم ولی در هفت ماه ۹۷ متأسفانه فوتی ها ۲۵ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان این که در هفت ماهه اول سال تعداد مجروحان دو درصد کاهش داشته است، گفت: از جانباختگان ۱۳ درصد خانم و ۸۷ درصد آقا بودند و شهرستان های گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، علی آبادکتول، کردکوی و بندرگز نسبت به هفت ماه سال قبل افزایش داشته اند.

شرافتی تصریح کرد: بیشترین افزایش درصد جانباختگان در علی آباد کتول با رقم ۱۲۵ درصد بوده و از نظر تعداد نفرات گرگان با هشت کشته بیشترین تعداد کشته ها را داشته است.

عدم رعات توجه به جلو بیشتر عامل تصادفات

وی گفت: عدم رعایت توجه به جلو با ۳۶ درصد و عدم رعایت حق تقدم با ۳۰ درصد بیشترین علت های تصادف را تشکیل می دهند.

شرافتی بیان کرد: ۸۹ درصد جانباختگان تصادفات درون شهری استان موتورسوار یا عابر پیاده بوده که از این رقم ۴۰ درصد به عابرپیاده و ۴۹ درصد به موتورسوار تعلق دارد.

وی افزود: ۸۴ درصد رانندگان مقصر در تصادفات دارای گواهینامه و ۱۶ درصد آن ها فاقد گواهینامه رانندگی بوده‌اند.

شرافتی گفت: ۷۶ درصد از رانندگانی که مقصر حادثه رانندگی هستند بین ۱۵ تا ۴۵ سال سن داشته و بیشترین تصادفات (حدود ۶۰ درصد) در ساعت سه بامداد تا ۹ شب روی داده است.

۱۰ درصد کاهش در پلاک گذاری خودرو

رئیس پلیس راهور استان گلستان اظهار کرد: در هفت ماه ابتدای سال هفت هزار وسیله نقلیه شماره گذاری شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

شرافتی بیان کرد: ۲۰ هزار گواهینامه جدید هم در این هفت ماهه صادر شده است.

وی تأکید کرد: علت اولیه تصادفات همیشه ضعف آموزش است بنابراین باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد و این تنها وظیفه پلیس نیست بلکه تمام دستگاه‌ها ماننده آموزش و پرورش و صداوسیما و رسانه ها باید همکاری کنند.

شرافتی اظهار کرد: بیش از ۸۰ درصد خودروها تک سرنشین هستند و می توان با استفاده از وسیله حمل و نقل عمومی و استفاده از دوچرخه به کاهش ترافیک کمک کرد.

وی همچنین به آمار فوتی های کمربندی گرگان گریزی زد و افزود: در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد از تمام کشته های گرگان در کمربندی بوده، این آمار در سال ۹۲ و ۹۳ هرکدام ۴۰ درصد، در سال ۹۴ حدود ۳۶ درصد، در سال ۹۵ حدود ۲۲ درصد، در سال ۹۶ حدود ۴۸ درصد و در هفت ماهه امسال ۳۵ درصد بوده است.

شرافتی به ضرورت ایجاد کمربندی جدید در گرگان هم تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه تحت عنوان کاهش حوادث ترافیکی در شورای ترافیک استان اعلام شده و اکنون در مرحله نظرخواهی از دستگاه های مرتبط است و امیدواریم با اجرای آن شاهد کمتر شدن حوادث باشیم.